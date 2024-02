Približno 100 kmetov in 50 avtomobilov je blokiralo promet na mejnem prehodu Medika, poljski mediji pa poročajo, da je bilo po vsej državi več kot 250 blokad s traktorji, na transparentih pa je med drugim pisalo »Brez nas boste lačni, goli in trezni.«

»Danes je cela Evropa v plamenih. Prišel je zeleni dogovor, ki je uničil naše razmišljanje o kmetijstvu,« je za zasebno televizijo TVN24 na mejnem prehodu Hrubieszow povedal eden od protestnikov Wieslaw Gryn. »Nismo proti proekološkim rešitvam, a o njih se je treba dogovoriti s kmeti.«

Poljski kmetijski minister Czeslaw Siekierski je dejal, da razume izzive, s katerimi se srečujejo kmetje, vendar upa, da bo proteste mogoče organizirati tako, da bodo najmanj obremenjujoči za državljane: »Kmetje imajo upravičene pomisleke, pričakovanja in zahteve po omejitvi čezmernega dotoka blaga iz Ukrajine in drugih neevropskih trgov v EU, zlasti na Poljsko.«

V Sindikatu kmečke solidarnosti so povedali, da poleg blokade ukrajinskih mejnih prehodov načrtujejo občasne blokade cest po vsej Poljski do 10. marca. »Pasivnost poljskih oblasti glede uvoza kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov iz Ukrajine ne pušča druge izbire, kot da razglasimo splošno stavko.«

Tudo kmetje v Franciji, Belgiji, na Portugalskem, v Grčiji, Španiji in Nemčiji so protestirali proti omejitvam EU za boj proti podnebnim spremembam, pa tudi zaradi naraščajočih stroškov in po njihovem mnenju nelojalne konkurence iz tujine.