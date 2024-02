Po navedbah Centcoma je ameriška vojska izvedla sedem samoobrambnih napadov na štiri plovila hutijevcev brez posadke in sedem mobilnih sistemov za izstreljevanje protiladijskih raket, poročajo tuje tiskovne agencije. »Centcom je identificiral rakete in plovila USV na območjih Jemna, ki jih nadzorujejo hutijevci, in ugotovil, da predstavljajo neposredno grožnjo ladjam ameriške mornarice in trgovskim plovilom v regiji,« je na omrežju X zapisalo poveljstvo in dodalo, da bodo ukrepi poskrbeli za varnejšo plovbo po Rdečem morju.

Centcom je pred tem potrdil, da je ameriška vojska napade na hutijevce izvedla tudi v sredo.

V luči napadov hutijevcev na tovorne ladje v Rdečem morju so oborožene sile ZDA in Velike Britanije v zadnjem času izvedle vrsto povračilnih napadov na njihove položaje v Jemnu. ZDA so izvedle tudi več samostojnih napadov s ciljem uničevanja orožja jemenskih upornikov.

Hutijevci sicer ladje v Rdečem morju, ki je ena najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino, napadajo od novembra lani. Sprva so trdili, da iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo le plovila, povezana z Izraelom, kasneje pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.