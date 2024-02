Med pregledom ventilov na filtirni napravi so delavci v sredo zjutraj opazili puščanje. 10 od 16 ventilov, ki bi morali biti zaprti, je puščalo, zaradi česar bi naj izteklo šest ton radioaktivne vode.

Kdaj je filtrirna naprava pričela puščati, ni jasno, po navedbah družbe TEPCO (Tokyo Electric Power Company) pa med torkovim pregledom še niso opazili puščanja. Domnevajo, da so ventili pomotoma ostali odprti po vzdrževalnih delih. Kontaminirana voda, ki je stekla na kovinske plošče znotraj kompleksa, je najverjetneje pronicala tudi v zemljo, ki jo TEPCO namerava zamenjati.

Meritve sevanja v okolici elektrarne niso pokazale radiacije. Vzrok puščanja nameravajo temeljito preiskati.

Fukušima se je nazadnje znašla v središču pozornosti lani avgusta, ko so iz elektrarne pričeli v morje izpuščati vodo, s katero so hladili poškodovane jedrske reaktorje. Strokovnjaki so ob tem poudarjali nenevarnost tovrstnega početja, saj je voda filtrirana in razredčena, poleg tega je izpuščanje hladilne vode v morje ustaljena praksa v drugih jedrskih elektrarnah, kar pa ni prepričalo okoliških držav in okoljevarstvenikov. Kitajske oblasti so nemudoma prepovedale uvoz morskih sadežev z Japonske, buren pa je bil tudi odziv južnokorejske javnosti. Potekali so številni protesti, protestirali pa so tudi japonski ribiči, saj so se zavedali, da bo njihov ulov poslej na še slabšem glasu. Poškodovana jedrska elektrarna bo hladilno vodo v ocean izpuščala prihodnjih 30 let.