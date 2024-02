Nordijski center v Planici se je s svojo kuliso izkazal že lani, ko je dolina pod Poncami gostila elitno nordijsko svetovno prvenstvo. Letos izjemno pokrajino in odlično pripravljene objekte občudujejo najboljši mladinski športniki na svetu. Tudi Planica ni tako bela, kot bi v začetku februarja morala biti, a sledovi zime so tukaj vendarle še vedno opazni. Izjemno prizorišče je na kulturni praznik privabilo veliko ljudi, ki so ves dan spremljali zanimive in napete boje bodočih zvezd nordijskega smučanja. Ko so se na tekaških progah borili mlajši člani in članice, so gledalci lahko uživali v soncu in si slekli bunde, saj se je temperatura dvignila krepko nad 10 stopinj Celzija. Nekateri tekmovalci na 20-kilometrski preizkušnji so celo nastopili zgolj s spodnjim delom tekaškega dresa, zgoraj pa so imeli le tekmovalno številko.

V prvi končni odločitvi dneva zanimivo v ospredju ni bilo Skandinavk. Zlato je šlo v Švico, po zaslugi Marine Kälin, ki je bila v dvoboju štirih tekmovalk najhitrejša. Na oder za zmagovalke sta se prebili še Američanka Haley Brewster in Francozinja Maelle Veyre. V isti disciplini med mlajšimi člani je bil prepričljivo najboljši Francoz Mathis Desloges, kolajni pa sta osvojila še Norvežan Martin Moerk in Švicar Fabrizio Albasini. Med tekmovalci so bili na startu tudi štirje domači predstavniki, a Nejc Štern, Boštjan Korošec, Jošt Mulej in Anže Gros se niso borili za mesta pri vrhu. V ženski konkurenci Slovenk ni bilo na startu.

Brez skakalnega presežka pri mladincih

Po koncu tekaških preizkušenj se je dogajanje preselilo na srednjo Bloudkovo velikanko. Sonce je zašlo in takoj se je zelo shladilo, kar pa ni odvrnilo nekaj sto gledalcev, da si ogledajo vrhunec dneva – moško posamično tekmo. Vse kaže, da bodo prihodnost smučarskih skokov krojili Avstrijci, saj so bili trije med najboljšimi šestimi. Zmago je slavil njihov novi čudežni deček Stephan Embacher, ki je le za osem desetink premagal Američana Erka Belshawa. Slovenski skakalni podmladek Jaka Drinovec, Rok Masle, Žiga Jančar in Enej Faletič v močnem vetru v hrbet višje od devetega mesta Drinovca ni zmogel. »Cilj ni izpolnjen, želeli smo si med najboljših šest z mislijo na kolajno. Treba je priznati, da smo bili daleč stran in odličja so šla v prave roke,« je bil nad izkupičkom svojih varovancev razočaran Matjaž Triplat, ki pa ostaja optimist pred ekipnimi tekmami, saj so vsi orli nastopili v finalu.

Kolajni posvečeni Petru Prevcu

Na skakalnici s točko K pri 95 metrih je bilo veliko bolj veselo v sredo, ko sta za kar dve kolajni poskrbeli mladi Slovenki Tina Erzar in Taja Bodlaj. Članica kluba iz Ihana je upravičila vlogo prve favoritinje, saj je bila najboljša v vseh serijah za trening in osvojila naslov prvakinje. »Zelo sem vesela, da sem na tekmi prikazala dva sproščena skoka. Imenitno je doseči tak uspeh na domačem prvenstvu,« je povedala peta slovenska mladinska svetovna prvakinja ​Tina Erzar. Z bronom je navdušila še Tržičanka ​Taja Bodlaj. »Na mladinskih svetovnih prvenstvih res še nimam bronaste medalje, tako da sem noro vesela. Sploh pa za Tino, ki je še tako mlada, da so ji uspeli dobri skoki, glede na to, da je zmagala. Veseli sva, da sva skupaj na odru,« je dejala Bodlajeva, ki je bila pred dvema letoma v Zakopanah že srebrna. Zaostala je zgolj za Niko Prevc.

Zelo čustveno je uspeh doživel glavni trener Stane Baloh, ki ni mogel skriti solz sreče. »Bolj sem star, bolj sem čustven. Vsaka taka kolajna, tak uspeh, dve medalji, se me vsako leto bolj dotakne. Ni mi žal, da čustva tudi pokažem. Kolajni bi rad posvetil Petru Prevcu,« se je na koncu zahvalil ​Stane Baloh največjemu slovenskemu skakalcu vseh časov. Za zgodbo dneva pa je na tekaških progah poskrbel Norvežan Jørgen Nordhagen, ki je slavil med mladinci na 20-kilometrski preizkušnji. Viking bo imel v nadaljevanju svoje kariere še veliko dilemo, za kateri šport se bo odločil, saj je tudi član razvojne kolesarske ekipe Visma Lease a Bike, članski pa se bo pridružil leta 2025, ko bo dopolnil 20 let. Prvi komplet medalj so v sredo podelili tudi v nordijski kombinaciji. Na sporedu je bila tekma mešanih štafet, prepričljivo pa so bili najboljši Nemci. Pri vseh težavah s pomanjkanjem snega po vsem svetu velja še omeniti, da so organizatorji v Rasnovu že odpovedali tekme ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih konec prihodnjega tedna.