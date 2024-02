Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjem krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti Parizu s 66:119 (16:32, 36:64, 49:89). Ljubljanski košarkarji so s porazom za 53 točk končali nastope v evropskem tekmovanju. V tem tekmovanju bo sezona 2023/24 hitro padla v pozabo, na osemnajstih tekmah so dosegli le eno zmago proti nemškemu Hamburgu, na preostalih dvobojih so bili Pariz, izraelski Hapoel Shlomo Tel Aviv, angleški London Lions, španski Joventut, turški Bešiktaš, ukrajinski Prometej Slobožanske, italijanski Umana Reyer in litovski Wolves Vilnius po dvakrat boljši od slovenskega prvaka.

Obračun najboljše ekipe v skupini A iz francoske prestolnice in zadnjeuvrščene iz Ljubljane je bil hitro odločen. Strateg zmajev Zoran Martić je že po minuti in desetih sekundah igre ter pri zaostanku z 0:8 zahteval minuto odmora, tudi po njej se je nadaljeval zmagoviti ples Parižanov. Ti so si z odličnim metom – za tri točke je znašal kar 11:15, za dve točki pa 14:22 – že v prvih dvajsetih minutah tekme nekajkrat priigrali prednost 28 točk. Ljubljančani so bili tudi v drugem polčasu povsem nebogljeni. Z boljšimi, višjimi in hitrejšimi domačimi košarkarji se v dvorani Georges Carpentier niso mogli kosati, mesto luči so zapustili z visokim porazom. Njihov najvišji zaostanek na tekmi je znašal 55 točk (64:119). K Olimpiji se je včeraj vrnil Alen Omić, ki je prvo polovico letošnje sezone preživel na Kitajskem in v Franciji. x šr