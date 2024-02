Zakaj so v vodstvu Cedevite Olimpije tako zlahka prekrižali štiri leta trdega dela od združitve, ko so s premetenim delom počasi začeli osvajati tudi sprva skeptične navijače ter slovenske reprezentante, ki so bili nekdaj samo utopija za ljubljanski kolektiv, ni jasno nikomur. Kot tudi ne, zakaj so triletni projekt, ki je na uvodu temeljil na razvijanju mlajših igralcev, zaupali tujemu trenerju, ki s čim podobnim pravzaprav ni imel izkušenj. Kako močno so s Simonejem Pianigianijem v zmajevem gnezdu brcnili v temo, so se vodilni zavedali hitro po začetku sezone, a se nato znašli v veliki zagati, saj je imel Italijan trdno in finančno donosno triletno pogodbo. Nekdo v klubu je pri analizi Pianigianijevega preteklega dela zelo slabo opravil domačo nalogo. Čeprav je njegov CV na prvi pogled mamljiv, nam je že po nekaj pogovorih z nekdanjimi košarkarji, ki poznajo način dela in tudi komunikacije Pianigianija, postalo jasno, zakaj je bila podoba moštva na parketu tako klavrna.

Ob tem veliko priložnosti za igro ni dobivala niti slovenska mlada trojica, na kateri bi morali sloneti temelji moštva za prihodnost. Rok Radović, Luka Ščuka in Gregor Glas niso dobivali nič kaj več igralnega časa, kot so ga v preteklih sezonah, kazali niso niti pretiranega napredka, prej naveličanost nad situacijo. Nekoliko so se sprostili po prihodu Zorana Martića, ki jim bolj zaupa, zagotovo pa z njimi precej več dela na treningih. Čeprav so vsi košarkarsko nadarjeni, pa je potrebno pogledati resnici v oči in povedati, da bržčas ne gre za igralce, ki bi lahko bili v prihodnosti nosilci Olimpijine igre. Vsaj ne, če želi ta priti tja, kamor so obljubljali ob združitvi. Je pa jasno, da so lahko pomemben del moštva in so kot domači igralci vredni zlata.

Da se je lahko takšna sezona s tako zgrešenimi odločitvami pripetila predsedniku Emilu Tedeschiju, košarkarskemu zanesenjaku in predsedniku kluba, ki je v preteklosti Cedevito že pripeljal tudi v evroligo, je milo rečeno nenavadno. Očitno je slepo zaupal nekaterim sodelavcem, ki se v klubu zdijo večni, a so ga tokrat speljali na limanice. Finančno luknjo s Pianigianijem bodo reševali tudi z odškodnino za odhod Karla Matkovića v ligo NBA, ki bi sicer precej bolj prav prišla pri sestavi moštva za naslednjo sezono. Če je bilo moč prav razumeti direktorja Davorja Užbinca, bi naj Cedevita Olimpija v naslednji sezoni znova imela večji proračun, saj je ob odhodu Klemna Prepeliča dejal, da ga v letošnji sezoni ne morejo zadržati, že pred naslednjo pa bo znova zanimiv za klub. Kot da bi se nekdo že vnaprej odločil prečrtati letošnjo sezono. A če bo Olimpija želela višje, je jasno, da bo v prvi vrsti morala potegniti pravo potezo z glavnim trenerjem, kjer tokrat prostora za napake praktično ne bo. Še ena podobna sezona bi lahko imela za klub namreč hude posledice.