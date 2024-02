Do konca sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je še dober mesec, v tem času pa bo kar šest moških veleslalomov. Na dosedanjih petih se je najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec trikrat uvrstil na zmagovalni oder, v skupnem seštevku discipline pa z 226 točkami zaostaja le za zmagovalcem vseh preizkušenj Marcom Odermattom (zbral je 500 točk) in Hrvatom Filipom Zubčićem (285). Prvo priložnost za vrhunski rezultat bo imel Vodičan jutri v Banskem, kjer bo tekmoval skoraj na domačem hribu.

Z letalom le Kranjec

Zakaj domačem? Slovenska moška reprezentanca je namreč pod vodstvom Klemna Berganta v preteklih letih v Banskem veliko trenirala, predvsem v aprilskih razmerah. Ker je letošnja zima mila in so po vsej Evropi visoke temperature, so trenutno razmere v Bolgariji podobne tistim, ki jih ima Žan Kranjec v Banskem največ v nogah. Spodbudne so tudi informacije s terena. Bergant nam je dejal, da bo proga ledena, sicer ne tako, kot bi bila ob nizkih temperaturah, a vendarle dovolj, da naj bi bil veleslalom zimski. Zelo dober podatek je tudi, da bo prvo progo postavil prav Klemen Bergant. »Glede na to, da bo Žan tekmoval z dolgimi smučmi, mu bolj ustrezajo višje hitrosti. Na razgibanem terenu bom vratca postavil tako, da bo čim več zavojev pri veliki hitrosti,« nam je razril Klemen Bergant ter dodal, da bo prva proga potekala v senci, na drugo pa bo posijal kakšen sončni žarek.

Slovenska reprezentanca je v Bolgarijo pripotovala v torek, v sredo je opravila trening, včeraj je imela prosto, danes pa jih čaka generalka pred tekmama. Žan Kranjec je na prizorišče iz Ljubljane do Sofije prek Beograda potoval z letalom, preostali del reprezentance pa z avtom. Približno 1100 km dolga pot je minila hitro, saj so jo z vsemi postanki na državnih mejah zmogli v desetih urah. Pred odhodom v Bolgarijo je Žan Kranjec največ treniral v Kranjski Gori. Pred Schladmingom je na Gorenjskem vadil z Italijani, v zadnjih dnevih pa z Avstrijci, Nemci, Kanadčani in Američani. »Zakaj je bila na treningu tako močna zasedba? Bržčas zato, ker bo marca v Kranjski Gori tekma svetovnega pokala, zato je proga vsem še posebej zanimiva. Drugi razlog pa je, da smo progo dvakrat polili z vodo, tako da so bili pogoji za trening odlični. Želimo si, da bodo še naprej ter da bodo temperature v Kranjski Gori omogočile izdelavo snega, ki ga bo bržčas kmalu začelo primanjkovati,« odgovarja glavni moški trener.

Berganta poleg Kranjca najbolj zanima Odermatt

»Res je, da je bila kratka tekmovalna pavza, ampak v preteklosti le-ta na Žana ni vplivala slabo. Na treningih funkcionira zelo dobro, kar smo se prepričali v Kranjski Gori, kjer smo imeli časovne primerjave. Tudi teren v Banskem poznamo zelo dobro,« je optimističen Bergant. Dodaja, da bo Žan Kranjec na nedeljskem slalomu startal le, če bo ohranil 500 točk na svetovni lestvici, ki mu bodo omogočile startno številko za najboljšo trideseterico, v nasprotnem primeru pa bo skupaj z drugimi Slovenci v Bolgariji navijal za Tijana Marovta. »Res me zanima, kako se bo odrezal Marco Odermatt. V tej sezoni se zaradi natrpanega urnika ni mogel posebej pripraviti na noben veleslalom, pa je vse dobil. Tokrat je imel dva tedna časa le za trening veleslaloma,« je z zanimivo prigodo zaključil Klemen Bergant.

S šestim mestom na zadnjem slalomu evropskega pokala je nase opozoril Tijan Marovt, ki je po športni upokojitvi Štefana Hadalina ostal samotar v slovenski reprezentanci. Točkovna popotnica svetovnega pokala je za Štajerca v karieri nična, a ima na vseh straneh podporo. Najboljšo prav strokovno. Bližnji pogled v rezultate Tijana Marovta v tej zimi kaže, da je prevečkrat odstopil. Od 14 slalomskih nastopov v tej sezoni v vseh kategorijah, je le petkrat na prvi progi presmučal do cilja, od tega je bil dvakrat prepočasen za uvrstitev na drugo progo. Statistika kaže, da vsaj na tekmah smuča preveč zaletavo.

Alpski smučarski spored Ženske (Soldeu) Jutri, veleslalom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30): Od Slovenk bodo oba dneva na startu Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Nedelja, slalom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30). Moški (Bansko) Jutri, veleslalom (prva proga ob 9.30, druga ob 12.30): od Slovencev bo na startu Žan Kranjec Nedelja, slalom (prva proga ob 9.30, druga ob 12.30): od Slovencev bo startal Tijan Marovt, Žan Kranjec pa v primeru, da bo imel čez 500 točk na svetovni lestvici.