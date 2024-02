#kritika Prenašati kontradikcije

Pisateljica Jedrt Maležič nas, bralke in bralce, praviloma vsako leto razveseli z novim proznim delom, ki se vsebinsko (povsem) razlikuje od prejšnjega. Pri Maležič bralci in bralke ostajamo v temi, a tisti dobri, v kateri se porajajo presenečenja. Izsek iz njenega dosedanjega opusa je, denimo, takšen: roman o begu tržaških Slovenk pred fašizmom z naslovom Napol morilke (Goga, 2021) je nasledil roman Križci, krožci (Goga, 2022) o propadu ljubezni, spisan »v rikverc« - prične se s koncem razmerja in vodi k njegovim začetkom –, tega pa aktualna kratkoprozna zbirka Dvoliki (Goga, 2023), s katero avtorica razkopava raznotere človeške dvoličnosti ali, natančneje, lažno zavest svojih likov.