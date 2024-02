Prešerna čestitka Slovencem

Letošnja Prešernova proslava v Cankarjevem domu se po tonu ni izneverila duhu ekipe upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada (PS), ki mu je s tem dogodkom potekel mandat: zvezda je bil tudi tokrat predsednik UO Jožef Muhovič. Že res, da so v prvi vrsti spet sedeli nagrajeni umetniki, a ti so že leta pravzaprav nekakšna motnja, za katero dolga četica režiserjev in »režiserjev« ne ve, kaj naj z njimi počne. Šov namreč pripada govornikom, to pa so večinoma predsedniki UO. Oni nam razlagajo svet in umetnost nagrajencev. Ti sedijo in molčijo. Ure pred proslavo vadijo: prihod na oder, prevzem plakete, obrat k občinstvu, ki mu odprejo plaketo (seveda ne vidimo, kaj nam kažejo), in potem odkorakajo z odra. Brez pravice do ene same besede.