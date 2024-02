V nagrajenem romanu se bralec znova sreča s Tomažem, Lijo in Liamom, junaki otroške serije Trio Golaznikus, ki so tokrat zrasli v najstnike. Bralec jih spremlja v času tik pred zaključkom devetega razreda, ko Jan odkriva, kdo sploh je, Julija je zbegana zaradi ločitve staršev in načrtuje pobeg, Tomaž pa se sooča z novimi napadi epilepsije.

Andrej E. Skubic »najstnike in njihov svet zelo dobro pozna, v svoje pisanje spretno umešča relevantne pop kulturne reference in kljub dogajalni in tematski razvejenosti ustvari berljivo, iskrivo in prepričljivo delo, napisano v živem, sočnem jeziku, ki bo brez dvoma pritegnilo mlade bralce,« piše v utemeljitvi nagrade.

Skubic je ob prejemu nagrade dejal, da mu je bil v navdih sin, ki mu je ob branju odlomka dejal: »To si pa napisal tako, kot sem ti povedal, da je bilo.« V pogovoru z nominiranci je pojasnil, da je serijo Trio Golaznikus začel pisati, ko je bil sin star osem let in se je soočal s povsem drugačnimi težavam, kot se je v devetem razredu, ko so te postale precej kompleksnejše. Zato se je odločil kot pisatelj stopiti še v ta svet.

Mladinski roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano je med štirimi nominiranimi deli izbrala strokovna komisija v sestavi Alenka Veler (predsednica), Aljoša Harlamov (podpredsednik), Irena Matko Lukan, Alenka Kristan in glavna urednica Alenka Kepic Mohar. Kot so povedali ob razglasitvi, bo nagrajeni roman v knjižni obliki izšel aprila, nominirana dela pa pozneje. Avtor bo ob tem dobil tudi finančno nagrado v višini 10.000 evrov, kar je, kot je spomnila Veler, najvišja nagrada za rokopis v Sloveniji.

Za nagrado, ki jo Mladinska knjiga podeljuje izmenično za dela, namenjena odraslim bralcem, in za mladinska dela, so bila letos nominirana še dela Irene Androjna Na križišču svetov, Simone Semenič Bes te lopi in Nine Valič z naslovom Prepoparki.

Na osmi natečaj za modro ptico, ki se je zaključil 1. julija lani, je sicer prispelo 42 del za mlade 31 avtoric in 11 avtorjev. Po besedah urednice Alenke Veler je večina naslavljala tegobe najstnikov, nevarnosti novih tehnologij, nekaj pa je bilo tudi fantazijskih del in poskusov mladinske kriminalke.