#foto Prešernove nagrade: Umetniki so podobni svetilki

V sredo so v Cankarjevem domu podelili Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, dan pozneje so se po vsej državi vrstili kulturni dogodki. Na osrednji proslavi sta stoječe ovacije prejela pesnica in prevajalka Erika Vouk ter baletni plesalec, zdravnik, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer.