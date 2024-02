Čeprav je, vsaj tako kaže vremenska slika, zima že odvihrala čez tri gore, čez tri vode, čez tri zelene travnike, jo kanijo jutri odganjati v številnih krajih po državi. Za uverturo v pustno rajanje, ki je letos po koledarju precej zgodaj, so se izganjalci zmrzali v podobi korantov s hruščem in truščem prišli poklonit izvoljenim predstavnikom ljudstva v glavno mesto, kjer domuje državni zbor. In kot se spodobi za takšno častivredno delegacijo, jih je v skladu s protokolom sprejela sama poveljnica osrednje in najvišje predstavniške ter zakonodajne institucije Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič.

Urška Klakočar Zupančič sprejela delegacijo pustnih likov

Ta je po poročanju portala N1 kurente označila kot izjemno ljudsko izročilo, kurentovanje pa po njenih besedah prispeva k večji prepoznavnosti Slovenije in predstavlja kulturno raznolikost. Kot je dejala, je Ptuj prežet z zgodovino. »Ponosni smo na vas, ki to tradicijo ohranjate za vse nas in za naslednje rodove,« je še poudarila. Kot so še navedli v skopem sporočilu s pomembnega obiska, so bili med pustnimi liki, ki so prišli pred DZ, kurenti, 19. princ karnevala Marko Šamperl, ptujski mestni sodnik Francesco Guffante, baba deda nosi, gospodinja, pobirač, pokača in konji, spremljala pa sta jih harmonikarja. Da pustne šeme niso dobile toliko medijske pozornosti, je nedvomno kriv France Prešeren, saj so bile vse oči medijske krajine uprte k čaščenju najpomembnejšega dneva za slovensko kulturo. V tem duhu niso bili nobena izjema ustvarjalci revije Lady, saj so se lotili raziskovalne teme o pesmi, ki je v središču naše nacionalne identitete in ki seže onkraj besed in not, kot so zapisali v uvodu. Seveda je govor o slovenski himni oziroma sedmi kitici Prešernove Zdravljice, za katero so še pripisali, da ni le himna Slovenije, temveč glas naroda, ki se dviga v ponosu, navedli pa so še, da je bila prvič kot himna spontano zapeta 27. septembra 1989 v skupščini Socialistične republike Slovenije. V zanosu patriotizma so se odločili, da zaslišijo nekaj znanih osebnosti, katere so njihove najljubše pesmi doktorja Franceta Prešerna. Kot so se pohvalili, so jim zaupale tudi najzanimivejše anekdote o slavnih verzih Zdravljice. »Zdravljico znam zapeti celo; morda se kdaj zgodi, da zamenjam vrstni red vseh osmih kitic,« jim je zaupala pevka, radijska voditeljica in urednica Anja Rupel. V šaljivem tonu je še navrgla, da je imela Prešerna in njegova dela rada že v osnovni šoli, večkrat se spomni na njegovo pesem »slep je, kdor se s petjem ukvarja«. Sicer pa je, kot je še dodala, njena najljubša pesem o Urški in povodnem možu. Tudi njena pevska kolegica Hannah Mancini, ki je sicer uvožena Slovenka po rodu iz ZDA, je povedala, da zna Zdravljico na pamet, saj jo je imela čast večkrat zapeti na raznih diplomatskih dogodkih, med drugimi dvema slovenskima predsednikoma države. »Učenje Zdravljice je bil zame pomemben način, da sem se lahko povezala z državo, ki ji danes pravim domovina, dom,« je v domovinskem tonu dejala Mancinijeva.

Marjan Šarec pospravljal poginule mačke

V središču naše nacionalne identitete je tako kot pesem, ki seže onkraj besed in not, tudi kmečko življenje, ki je po poročanju Slovenskih novic med Slovenci zadnja leta zelo čislano, saj velja, kot so poudarili, da so tisti, ki so povezani z njim, prizadevni, marljivi in pošteni. Nič čudnega torej, da se tudi znani radi pohvalijo s kmečkimi koreninami, svojo njivo ali znanjem vožnje traktorja, pri čemer niso nobena izjema niti estradniki niti politiki. Med slednjimi so našli ministra za obrambo Marjana Šarca, za katerega so pripomnili, da je znano, da izhaja iz kmečkega okolja. »Imel sem takšno življenje, da sem moral biti pragmatičen. Če smo imeli koline, iz tega nisi smel delati težav. Oče ni imel srca za take reči, zato sem šel zraven jaz. Tudi če je bilo treba pospraviti poginulo mačko, sem moral to urediti jaz,« se je že pred časom spominjal svoje mladosti na kmetiji, so zapisali kronisti njegovega lika in dela. Svojevrstno kmečko naravnano zgodbo o uspehu ima za seboj tudi nekdanji član skupine Čuki Marko Vozelj. Leta 2013 je odprl farmo polžev, kar se je po poročanju Novic izkazalo za dobro odločitev. »Ponosen sem, da sem ustvaril polžjo zgodbo, saj izhajam iz Višnje Gore, kjer je polž zaščitni znak v grbu že več kot 500 let. Ta zgodba se lepo razvija,« je bil zadovoljen Vozelj. S poljedelstvom sicer bolj ljubiteljske narave se ukvarja tudi igralka Vesna Jevnikar. V reviji Suzy se je razgovorila o tem, da v njej tiči neki škrat, ki ji vsakič, ko sede na kavč, sestavlja seznam opravil, ki bi jih lahko počela. »To je najbrž del vzgoje. Če kuham, sem pridna, pa še fino mi je. Tudi z vrtnarjenjem si polnim baterije. Hrbtenica mi ne dovoli več imeti velikega vrta, tako da se uspešno borim z majhno gredo in velikim številom loncev. Še najraje imam pletje, prekopavanje, sajenje in čiščenje. Zdi se mi, da ko pulim plevel, odstranjujem še nečistoče iz glave,« je oznanila Jevnikarjeva.

Pahor se je »snel s ketne«

Po kuhinji se veliko smuka tudi prvi modrijan Blaž Švab. Kot so razkrili v prispevku na portalu govori.se, sicer velja za osebo, ki svoje zasebnosti ne razkriva, zato jih je toliko bolj vzradostilo dejstvo, da je na medmrežju pokazal kotiček svojega doma – kuhinjo. »Kako preživljam proste popoldneve in proste večere? Običajno čistim. Tudi zato, ker rad čistim, in zato, ker moram čistiti,« je med drugim pojasnjeval v videoposnetku na facebooku, ki je zakrožil po svetu in spletu. »Doma imamo delo res pošteno razdeljeno. Jaz sem zadolžen za kuhinjo, hodnik pa za spalnico, dnevno sobo in kopalnico, tako da vse štima. Ja, tudi to je ljubezen,« je o pospravljanju zažvrgolel Švab. Nekdanji predsednik vseh mogočnih državnih institucij Borut Pahor pa se je namesto v kuhinji izživljal nad boksarsko vrečo. Kot so jeli poročati v Slovenskih novicah, so Pahorja že videli, da se udejstvuje v različnih športih. Velikokrat so ga lahko videli na tekih, decembra je za dober namen igral košarko, nazadnje pa je na instagramu pokazal tudi, da je boksal. »In to kako! Kot je videti na slikah, ki jih je objavil, je v vrečo udarjal tako močno, da je uničil boksarske rokavice,« so se začudili njegovemu impozantnemu temperamentu. »Ne vem, ali boks kaj pomaga pri treningu za splitski maraton čez tri tedne. Ampak dopoldne sem nekaj delal za službo, pa mi nekaj ni in ni šlo in sem se tako razjezil, da sem se potem v fitnesu snel s ketne. Marija sveta, saj sem uničil rokavice,« je v svoji objavi zapisal Pahor.