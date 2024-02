Nadaljevanje rasti

Borzni indeksi nadaljujejo rast, ki brez omembe vrednega predaha traja že več kot tri mesece. Osrednji ameriški indeks S&P 500 je tako v tem tednu dosegel novo najvišjo vrednost vseh časov in je le še malenkost oddaljen od vrednosti 5000 točk. Prejšnji teden je potekalo zasedanje Feda, na katerem Fed še četrtič zapored ni spreminjal obrestne mere. Predsednik Feda Powell je po srečanju izjavil, da ni verjetno, da bi Fed že marca znižal obrestno mero in tako ohladil pričakovanja na trgu glede skorajšnjega začetka spuščanja obrestne mere. Konec minulega tedna so bili objavljeni tudi podatki z ameriškega trga dela. Januarja so ustvarili 353.000 delovnih mest, kar je bilo precej nad pričakovanimi 185.000. Stopnja brezposelnosti je ostala pri 3,7 odstotka. Povišala se je tudi cena dela oziroma plače, in sicer za 0,6 odstotka na mesečni ravni. Močni podatki s trga dela so še dodatno zmanjšali možnost znižanja obrestne mere v marcu. A to ni negativno vplivalo na borzne indekse. Celo nasprotno, ob dobrih podatkih se krepi upanje, da se je ameriško gospodarstvo izognilo recesiji. Krepi se tudi zaupanje potrošnikov, kot so pokazali v prejšnjem tednu objavljeni podatki. Izginili so strahovi pred geopolitičnimi napetostmi, vlagateljev niti ne skrbijo padanje tečajev delnic na Kitajskem in težave sektorja poslovnih nepremičnin v ZDA. Medvedje razpoloženi vlagatelji počasi kapitulirajo, tako se je v tem tednu tudi banka J. P. Morgan opravičila za svoje le manj kot mesec dni staro priporočilo k previdnosti glede naložb v ameriške delnice in sedaj pričakuje nadaljnjo rast. Svoje so k optimizmu dodali tudi objavljeni poslovni rezultati. Minuli teden je bil vrhunec obdobja objav poslovnih rezultatov za lansko četrto četrtletje. V prejšnjem tednu je tako poročalo kar pet družb iz skupine »veličastnih 7«, in sicer Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon in Apple. Objavljeni rezultati so bili večinoma dobri in so dali dodaten zagon delniškim indeksom. Predvsem je navdušila Meta (Facebook), ki je dan po objavi pridobila 20 odstotkov. Najslabše so bili sprejeti rezultati Alphabeta (Google), ki je dan po objavi izgubil okoli 7,5 odstotka.