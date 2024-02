V Španiji so kmečke protestnike v torek in sredo prek omrežja WhatsApp večinoma mobilizirali aktivisti, danes pa so del demonstracij prvič organizirali trije osrednji španski kmečki sindikati - Asaja, Coag in UPA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že v sredo se je v središče Barcelone v Kataloniji pripeljalo skoraj 1000 traktorjev. Na desetine jih je noč preživelo kar v mestu, ki se spopada s hudo sušo, a jih je danes zjutraj večina zapustila prizorišče.

Iz transportnega združenja Fenadismer so sporočili, da so blokade kmetov prizadele 80.000 tovornjakov, škode naj bi bilo za 120 milijonov evrov. Prišlo je tudi do napetih trenutkov med protestniki in policijo, notranje ministrstvo sicer poroča, da je bilo v državi prijetih 12 protestnikov. Španski kmetijski minister Luis Planas je v sredo opozoril, da so razmere »kompleksne« in ponovil, da je vlada pripravljena na dialog s protestniki. Španski premier Pedro Sanchez se je medtem že zavezal k ukrepanju.

Kmetje stopnjujejo pritisk tudi v Italiji. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ena od glavnih protestnih skupin od ministra za kmetijstvo Francesca Lollobrigide zahteva, da jih sprejme na sestanku, sicer bodo v soboto traktorji vozili po celem Rimu. Grozijo tudi z vdorom s traktorji v mesto Sanremo, kjer od torka do sobote poteka glasbeni festival Sanremo, če njihovi predstavniki ne bodo mogli predstaviti zahtev na odru tega znamenitega italijanskega glasbenega dogodka. Da se bo prihodnji teden okoli Rima vozilo na tisoče traktorjev, so že v sredo napovedali v drugi protestni skupini.

Italijanske oblasti sicer napovedujejo, da bodo na pomoč najprej priskočile najbolj ranljivim kmetom. Ansa danes piše, da razmišljajo o oprostitvi davka na osebne dohodke kmetov IRPEF.

Evropo je zajelo protestno gibanje kmetov. Kmetje protestirajo tudi v Franciji, Nemčiji, Grčiji, Belgiji, Romuniji, na Nizozemskem in Poljskem, in sicer proti strogi evropski in nacionalnim zakonodajam, proti poceni uvozu in podobno.