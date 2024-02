Evropski parlament je v resoluciji, ki jo je potrdil s 461 glasovi za, 53 proti in 43 vzdržanimi, zapisal, da so srbske volitve 17. decembra lani kljub nemotenemu poteku zaznamovale številne postopkovne pomanjkljivosti. Med temi poslanci izpostavljajo pogoste primere prezasedenosti volišč, kršitve tajnosti glasovanja in številne primere skupinskega glasovanja, so sporočili iz parlamenta.

Srbske oblasti so ob tem opozorili, da je pravilno delovanje demokratičnih institucij ključen del srbskega približevanja EU. Poslanci so pozvali k neodvisni preiskavi parlamentarnih, pokrajinskih in lokalnih volitev s strani uglednih mednarodnih pravnih strokovnjakov in institucij. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti volitvam v beograjsko mestno skupščino.

Če se bo izkazalo, da so bile srbske oblasti neposredno vpletene v volilno goljufijo, bi morala EU začasno ustaviti izplačevanje evropskih sredstev Srbiji, so še poudarili poslanci. To bi bilo treba prav tako storiti, če srbske oblasti ne bodo želele izpolniti priporočil Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in Beneške komisije na področju volitev.

Pristopna pogajanja pa se lahko po mnenju poslancev nadaljujejo samo, če bo Srbija naredila znaten napredek pri izvajanju teh priporočil in reform, potrebnih za približevanje uniji.

Evroposlanci so izrazili še obžalovanje nad neukrepanjem srbskih oblasti v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na volitvah in obsodili pomanjkanje pluralnosti medijev med volilno kampanjo.

Spričo napadov predstavnikov srbskih oblasti na mednarodne opazovalce, tudi člane Evropskega parlamenta, pa so pozvali k spoštljivemu in konstruktivnemu dialogu.

V Srbiji so 17. decembra potekale predčasne parlamentarne volitve, lokalne volitve v Beogradu in številnih drugih mestih ter pokrajinske volitve v Vojvodini. Na vseh ravneh je zmagala vladajoča SNS, ki jo je do nedavnega vodil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Domači in mednarodni opazovalci, med katerimi je bil tudi slovenski evroposlanec Klemen Grošelj (Renew/Svoboda), so poročali o številnih domnevnih nepravilnostih na volitvah.