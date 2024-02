Raziskava med ekonomskimi strokovnjaki Economic Experts Survey v zvezi z nevarnostjo recesije izpostavlja geopolitične dogodke (43 odstotkov) in cene energije (33 odstotkov), so sporočili iz Ifa.

Največja nevarnost za recesijo v Evropi grozi Nemčiji, Otoku in Nizozemski. Najmanjša verjetnost za recesijo pa je v Švici (17 odstotkov), na Irskem (20 odstotkov), v Španiji (22 odstotkov), Franciji (23 odstotkov), Italiji (27 odstotkov) ter Avstriji in Belgiji (29 odstotkov). Te številke so primerljive s številkami preostalih večjih gospodarstev, saj naj bi bila v ZDA možnost recesije 26-odstotna. Prav toliko znaša tudi povprečna možnost recesije za celoten svet.

Najvišja možnost za recesijo na svetu naj bi bila v Izraelu (44 odstotkov), Ekvadorju (48 odstotkov) in Argentini (61 odstotkov).

Po mnenju strokovnjakov igrajo pomembno vlogo predvsem nevzdržne javne finance in politična nestabilnost. V Nemčiji se odgovori strokovnjakov sicer v prvi vrsti nanašajo na geopolitične dogodke in cene energije, v Franciji pa vlada zaskrbljenost glede finančne politike. Francoski strokovnjaki so prav tako veliko bolj zaskrbljeni zaradi trgovinskih vojn in protekcionizma kot drugi vprašani v Evropi.

»Rezultati jasno kažejo, da so po pandemiji Covid-19 novi globalni konflikti zdaj odločilni dejavniki negotovosti za gospodarski razvoj držav,« pojasnjuje raziskovalec Ifo Timo Wochner.