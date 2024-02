#foto Včeraj krajši izpad elektrike v Ljubljani; pogostitev v Cankarjevem domu nadaljevali ob svečah

V centru Ljubljane je včeraj zvečer za nekaj minut zmanjkalo elektrike, osvetljen je bil le Ljubljanski grad in posamezne izložbe. Med drugim so prenehali delovati semaforji, ugasnile pa so tudi ulične svetilke in luči v stanovanjih. Brez elektrike so ostali tudi v Cankarjevem domu, kjer se je ravno zaključila proslava pred kulturnim praznikom. Pogostitev so nadaljevali ob svečah.