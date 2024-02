Slovenski kulturni praznik potrjuje, da se Slovenci in Slovenke že dolgo zavedamo, da je kultura, ki je stara toliko kot človeštvo, naša sopotnica, poročevalka, ustvarjalka, izpovedovalka in objokovalka.

[POSLANICA🇸🇮] Slovenski kulturni praznik potrjuje, da Slovenke in Slovenci kulturi s ponosom priznavamo, da je eden od temeljev naše narodne samobitnosti in države, ter da smo hvaležni, da je tako. Prisrčne čestitke ob prazniku. Kulturo v vsej njeni raznolikosti spoštljivo,… pic.twitter.com/AO86rqfizB — Nataša Pirc Musar (@nmusar) February 8, 2024

»Je zrcalna podoba nas, ker smo kultura mi. Raznoliki in svojevrstni, a hkrati neodtujljivi deli nečesa večjega od nas samih - človeštva in družbe,« je zapisala predsednica. Prepričana je, da ji s ponosom priznavamo, da je eden od temeljev naše narodne samobitnosti in države.

Kot je že izpostavila predsednica, tudi ni samoumevno, da lahko »svojo« kulturo svobodno oblikujemo in izražamo, smo nanjo odkrito in iskreno ponosni in tudi kritični. Izrazila je željo, da bi jo proslavljali vsak dan »v vsej njeni raznolikosti spoštljivo, doživeto in ponosno«.