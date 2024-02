Po informacijah iraškega notranjega ministrstva so bili v napadu na vzhodu Bagdada ubiti trije ljudje, dva poveljnika proiranske skupine in voznik. Pentagon trdi, da je bil višji poveljnik, ki so ga identificirali kot Abuja Bakr al Sadija, odgovoren za načrtovanje napadov na ameriške sile v regiji.

Ameriške sile so izvedle zelo natančen napad na premikajoče se vozilo na prometni cesti. Od vozila je ostala le še zoglenela razbitina, poroča britanski BBC.

Iraška proiranska skupina Al Nudžaba je v izjavi napovedala ciljni odgovor za napad, ki po njihovih besedah ne bo ostal nekaznovan. Palestinsko islamistično gibanje Hamas pa je napad obsodilo, češ da je šlo za kršenje suverenosti in varnosti Iraka.

ZDA so doslej izvedle več napadov v odgovor na smrt svojih vojakov. Pred tednom dni so uničili več tarč v Iraku in Siriji, predstavniki ameriške vlade pa so takrat povedali, da gre šele za začetek.