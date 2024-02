»Morda se sliši kot obrabljena floskula, a narodna emancipacija in drugi družbeni boji ter modernizacija družbe so se zgodili prav preko kulture, jezika, umetnosti in kritične misli. Naša zgodovina je zgodovina dosežkov v kulturi, arhitekturi, podobi, obliki, glasbi in besedi. Tudi zato je v času najhujšega razlovečenja, v času največjih zgodovinskih grozot ter poizkusa izbrisa slovenske besede in kulture, v času druge svetovne vojne, sprejeta odločitev, da praznujemo praznik kulture, Prešernov dan,« je zapisala ministrica.

Danes po njenih besedah »sledimo tej tradiciji pogumnih mož in žena, ki so se zavedali pomena kulture v najtežjih časih. In še danes smo ena redkih držav, ki imamo državni praznik posvečen kulturi. Na ta dan se veselimo in slavimo delo kulturnih delavcev in delavk ter spomnimo na pomen kulture v družbi«.

Spomnila je, da sta nam v času pandemije covida-19 kultura in umetnost lajšala v mehurčke zaprta življenja, ob tem pa so se »še bolj razgalile slabe in prekarne razmere, v katerih umetniški dosežki nastajajo«. Ob nastopu mandata so se zato zavezali, da bodo »prekinili z dolgoletnimi slabimi praksami in usmerili vse moči v urejanje stabilnih pogojev za delo, v krepitev socialnega položaja ustvarjalk in ustvarjalcev, decentralizacijo ter dostopnosti vsem«.

K temu po njenih besedah sledijo vsi njihovi zakonski predlogi, po Sloveniji izvajajo 60 šestdeset investicij v kulturno dediščino in infrastrukturo, med njimi takšnih, ki so stali kar 30 let, kot je osrednje nacionalno gledališče Drama. Kot je zapisala, so odprli dialog z deležniki in prav danes v javno obravnavo dali nov strateški dokument za kulturo.

Spomnila je na lani uspešno izpeljan projekt Slovenije častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu, z zakonom o javni rabi slovenščine pa so multinacionalkam povedali, da pričakujejo, da »slovensko končno spregovorijo vse elektronske naprave in avtomobili«.

Pred nami pa je naš naslednji velik projekt - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorica, je opomnila ministrica. »Verjamem, da bo povezal celotno državo, postavil nove temelje sodelovanja, delovanja skupnosti in sobivanja ob meji ter ponovno postavil kulturo v središče družbe, kamor spada,« je zapisala.

Poslanico je zaključila s čestitko vsem nagrajenkam in nagrajencem. »Največje spoštovanje jim izkažemo tako, da živimo s kulturo vsak dan, ne le za 8. februar,« je sklenila ministrica.