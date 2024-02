Sviz je v ponedeljek med zaposlenimi v ljubljanskih javnih vrtcih začel zbiranje podpisov pod peticijo Za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani!, s katero želijo preprečiti združitev zdajšnjih 23 samostojnih javnih vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana (Mol). Mol namreč namerava vrtce združiti v »megavrtec«, ki bi imel več kot 2600 zaposlenih in več kot 13.000 vključenih otrok.

Štrukelj je na novinarski konferenci opozoril, da so v sindikatu dobili namige, da je ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec, ki naj bi po združitvi vrtcev zasedla položaj direktorice »megavrtca«, omejevala in ovirala podpisovanje njihove peticije. Novinec naj bi zaposlenim v vrtcu za podpis peticije določila le en dan in specifičen prostor, kjer lahko podpišejo peticijo. S tem je po njegovem kršila 76. člen ustave, po katerem je delovanje sindikata avtonomno.

Novinec naj bi zaposlenim, ki niso članice sindikata, po Štrukljevih besedah celo prepovedala podpisovanje peticije in s tem kršila 45. člen ustave, ki »vsakemu državljanu in državljanki omogoča, da lahko podpiše peticijo«. »Ravnateljica je z ukazom, da lahko peticijo podpisujejo zgolj člani sindikata, posegla v ustavno pravico,« je poudaril Štrukelj. Pri tem je opozoril, da gre pri tovrstnem dejanju za »ilustracijo bodočega avtoritarnega delovanja megavrtca«.

Novinec je za STA zagotovila, da nikoli ni omejevala aktivnosti sindikata v vrtcu, ko to ni posegalo v dobrobit in kakovost dela z otroki. »Tudi ko imamo v vrtcu volitve oz. druge aktivnosti, za to vedno razpišemo prostor in čas in ne hodimo po oddelkih vrtcev ali v tehnične prostore zaposlenih,« je navedla.

»Štrukelj si je dovolil zlorabiti institut ustavne ureditve za šikaniranje in izkrivljanje dejstev bodoče direktorice centra tudi z izjavami, da ne dovolim zbiranja podpisov vsem zaposlenim, ampak samo članom sindikata (v našem vrtcu je članov sicer 19 oz. 18 odstotkov zaposlenih), kar ni bilo mogoče razbrati iz nobenega dokumenta,« je zatrdila.

Sicer pa imajo ravnatelji po njenih besedah »odgovornost in pravico določiti lokacijo za zbiranje podpisov pod peticijo, prav tako pa tudi časovnico, ko gre za to, da se podpisi zbirajo med zaposlenimi v poslovnem času vrtca, kjer so sindikalni poverjeniki strokovni delavci in mora delo z otroki v oddelku potekati nemoteno«.

»Prav tako lahko vsi zaposleni poleg zbiranja podpisov pod peticijo v prostih vrtca oddajo podpis skladno z pozivom Sviza v prostorih Sviza, žal tudi samo v poslovnem času od 7.30 do 15.30 oz. po predhodnem dogovoru zunaj tega časa,« je zapisala.

Kot je dodala, bo v vrtcu Galjevica zbiranje podpisov pod peticijo Sviza potekalo v petek med 12.30 in 13.30 v prostorih tajništva, kjer bo podpise pobirala sindikalna poverjenica Sviza Sanja Majič.

Štrukelj se je danes na temo združevanja vrtcev sestal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in ga soočil z delovanjem ravnateljice vrtca Galjevica, kar naj bi Janković »poskušal aktivno rešiti«. Podrobnosti o sestanku ni razkril, je pa poudaril, da se »župan nenehno upravičeno hvali s kakovostjo ljubljanskih javnih vrtcev, potem se pa kar naenkrat odloči spremeniti stvari na slabše«. Glavni tajnik Sviza je Jankovića na sestanku pozval, naj Mol »načrt o megavrtcu na pogorišču 23 avtonomnih vrtcev opusti«.

»Nekaj optimizma je mogoče vlilo to, da mi je župan namignil, da je polje o tem, da bi vrtci ohranili svojo samostojnost in avtonomijo, kljub vsemu še odprto in da bi se dalo razpravo prenesti na sicer legitimno diskusijo o tem, kako samostojne vrtce organizirati tako, da bi delovali racionalno, torej da bi imeli poslovanje, finančni servis, ki bi bil učinkovitejši, kot je zdaj,« je izpostavil Štrukelj.

V ljubljanskih vrtcih je od približno 2600 zaposlenih po Štrukljevih navedbah 1400 članic in članov sindikata.

Svizovo peticijo so v torek podprli tudi v Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije in izrazili polno podporo sindikatu Sviz v boju za ohranitev kakovostnih, samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani, poskus ustanovitve »megavrtca« pa spremljajo z neodobravanjem.