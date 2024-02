Bistveno preveč se po mojem mnenju pogovarjamo tudi o tem, kako bi v skokih preprečili padce, namesto da bi se s tem, kako preprečiti poškodbe pri padcih. Ne mečimo si peska v oči – hočeš nočeš, padci vlečejo gledalce. Lanski skok s padcem Timija Zajca je bil daleč najbolj gledan v vsej sezoni na vseh platformah! In ključno – zgodilo se mu ni nič! Potrebujemo več takšne atraktivnosti, nihče noče gledati skokov, ki se končajo sredi doskočišča. To je tudi razlog, da že dolgo nismo videli svetovnega rekorda v poletih. Namesto da bi stremeli k temu, da bi šli naprej, da bi si denimo zadali cilj, da bi do leta 2050 leteli 300 metrov. Pa bi lahko! V sprintu nikdar ne veš, kdaj se bo pojavil naslednji Usain Bolt, v poletih pa lahko naredimo, da se rekord vsako leto podaljša za dva metra. Zdaj pa se od svetovnega rekorda oddaljujemo. To je narobe. Nedeljski dnevnik