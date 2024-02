Najverjetneje je to nagrada, ker je bila Vida Znoj milostna do Golobove ljubljenke Danuše Štiglic, ki je zaradi nepoznavanja in nespoštovanja zakonodaje ter pravil upravnega postopka z odvzemom goved zakuhala veliko afero in bo državi povzročila znatno finančno škodo.

Odločitev vlade je pričakovana, smo pisali, čeprav je uprava za varno hrano jže od 1. junija lani brez generalnega direktorja s polnim mandatom. S tem se bo premierju Robertu Golobu sfižila še ena kadrovska napoved, da po razrešitvi kmetijske ministrice Irene Šinko pričakuje tudi menjavo na čelu uprave.

Znoj je doktorica veterinarske medicine in je od leta 2013 zaposlena na upravi za varno hrano. Pred tem je delala kot vodja sektorja za hrano in krmo.

Kot v. d. je na mestu direktorja 16. avgusta lani nasledila Janeza Posedija, ki je upravo vodil že med letoma 2015 in 2020, konec junija lani pa je po manj kot dveh mesecih kot v. d. podal odstopno izjavo.