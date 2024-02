Vila družine Türk na Parecagu legalizirana

Prestižna vila z bazenom družine Vitoslava Türka na Parecagu ni več črna gradnja, ampak je legalizirana kot objekt daljšega obstoja, je včeraj poročala Televizija Slovenija. To je omogočil novi gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija 2022. Türkovi so morali za legalizacijo plačati 12.750 evrov za uzurpacijo prostora in 40.000 evrov komunalnega prispevka.