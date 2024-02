Kralj je včeraj s kraljico Camillo odpotoval v Sandringham House, svoj dom v vzhodni Angliji, pred tem pa se je na kratko srečal z odtujenim sinom princem Harryjem, ki je priletel iz Kalifornije. Kraljevi vir je ob tem povedal, da Harry med obiskom v Veliki Britaniji ne namerava videti svojega starejšega brata Williama. Buckinghamska palača sicer še vedno ni razkrila nobenih podrobnosti o stanju kralja Karla III., sporočila je le, da ne gre za raka na prostati.

Po razkritju, da ima njegov oče, kralj Karel III., raka, se je 41-letni princ William danes prvič pojavil v javnosti. Na slovesnosti na gradu Windsor bo podelil državna priznanja in se pozneje udeležil gala večerje, na kateri bodo zbirali denar za dober namen.

Kot poroča Reuters, je William proti koncu vladavine kraljice Elizabete že prevzemal pomembne državne dolžnosti,. »Glede tega ni tako drugače, a očitno obstaja breme pričakovanja. V številnih primerih bo moral nastopiti kot nekakšen vodja države na skoraj enak način, kot je bil princ Charles, ko je bila kraljica bolna,« je povedal Robert Hardman, britanski novinar, pisec in avtor dokumentarcev, ki je najbolj znan po svojem delu za britansko kraljevsko družino.

Harry včeraj obiskal očeta

V torek je kralj s kraljico Camillo odpotoval v Sandringham House, svoj dom v vzhodni Angliji. Pred tem pa se je na kratko srečal z odtujenim sinom princem Harryjem, ki je priletel iz Kalifornije, da bi videl svojega očeta, potem ko mu je kralj povedal, da ima raka. Kraljevi vir je ob tem povedal, da Harry med obiskom v Veliki Britaniji ne namerava videti svojega starejšega brata Williama.

Buckinghamska palača sicer še vedno ni razkrila nobenih podrobnosti o stanju kralja Karla III., sporočila je le, da ne gre za raka na prostati. Dodali so, da kralj ostaja optimističen in se veseli vrnitve k opravljanju kraljevih dolžnosti čim prej. Kralj Karel III. naj bi kljub umiku iz javnega življenja še vedno opravljal državne posle, ki obsegajo pisarniška dela in zasebna srečanja.

Karel III. prepričan, da bo premagal raka

Ker so bolezen odkrili zelo zgodaj, so optimistični tudi zdravniki. Možnosti za kraljevo popolno ozdravitev naj bi bile večje tudi zato, ker že desetletja živi zelo zdravo. Pred njim je sicer diagnozo raka kar dvakrat dobila njegova bivša svakinja Sarah Ferguson. Lani je morala na operacijo zaradi raka dojke, med katero so ji odstranili nekaj sumljivih kožnih znamenj, in izkazalo se je, da je bilo eno od njih maligni melanom, najhujša in najbolj agresivna oblika kožnega raka.

Namesto očeta bo zdaj obveznosti vladarja opravljal njegov starejši sin princ William, ki je sicer, ko je morala Kate v bolnišnico, dejal, da bi se v naslednjih tednih rad umaknil iz javnosti ter skrbel za otroke in ženo. Ta je po dveh tednih sicer že zapustila bolnišnico, bo pa okrevanje po napovedih zdravnikov trajalo vsaj do velike noči.

Preberite še:

Bolni Karel III. se umika v zasebnost