Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije (SVIZ) je v začetku tedna začel zbirati podpise zaposlenih v ljubljanskih vrtcih pod peticijo, v katerem nasprotujejo načrtu Mestne občine Ljubljana, da se sedaj 23 samostojnih vrtcev združi v enoten zavod. »Dobili smo namige, da se podpisovanje peticije omejuje in ovira. To še zlasti v vrtcu Galjevica, iz katerega prihaja ravnateljica, ki bo tudi direktorica bodočega megavrtca,« je danes opozoril Branimir Štrukelj, generalni tajnik SVIZ. »V tem vrtcu je bilo zaposlenim ukazano nekaj nedopustnega. Delodajalec je za podpis peticije določil samo en dan, prav tako pa je določil prostor, ki je edini kraj, kjer se lahko zbira podpise. Druga nedopustnost je, da je delodajalec določil tudi mesto, kjer se podpisi lahko zbirajo.«

Štrukelj je pojasnil, da 76. člen ustave Republike Slovenije pravi, da je v avtonomiji sindikatov, kje in kdaj zbirajo podpise, v kolikor ne kršijo ustave. »To še ni vse. Bodoča direktorica je zaposlenim prepovedala, da bi se podpisali zaposleni, ki niso člani sindikata.« Pri tem je opozoril na 45. člen ustave, ki zagotavlja vsakemu državljanu in državljanki, da se podpiše pod peticijo. »To je pravica, ki je ni mogoče omejiti. Direktorica je z ukazom, da peticijo lahko podpišejo samo člani sindikata, omejila ustavno pravico.«

Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer že lani poleti napovedal, da bo Barbara Novinec, ravnateljica vrtca Galjevica, direktorica načrtovanega zavoda, v katerem bodo združeni vsi ljubljanski vrtci. »Oprostite, ampak če je to ilustracija tega, da bo ta mega vrtec deloval z neko avtoritarno oblastjo, ki bo celo nad ustavo Republike Slovenije, potem je to zelo slaba napoved za delovanje tega mega vrtca. Pozivam bodočo direktorico, da s temi posegi takoj preneha.«

Novinčeva: Gre za ustrahovanje in šikaniranje

Barbara Novinec ostro zanika navedbe glavnega tajnika, ki jih je označila za »hujskanje,« Pojasnila je, da so obvestilo o peticiji poslali na elektronske naslove vseh zaposlenih, niso pa sindikalni zaupnici želeli izročiti elektronskih naslovov sindikalnih zaupnikov zaradi varstva osebnih podatkov, prav tako pa ji ni dovolila, da podpise zbira neposredno v oddelkih, saj bi to motilo delovni proces. »Lahko zatrdim, da ne kršim ustavne pravice nobenega zaposlenega, če v poslovnem času sindikalnemu zaupniku, ki je sam tudi zaposlen, omejim, kdaj lahko podpise zbira zato, da lahko neposredno delo z otroki poteka nemoteno.« Dodala je, da se podpisi zbirajo znotraj ene ure v enem prostoru, v času počitka, ko imajo zaposleni čas za podpis. Čas in kraj za zbiranje podpisov je bil po njenem zagotovilu izbran tako, da imajo do njega vsi zaposleni dostop. Dodala je, da je v njenem vrtcu 19 članov sindikata, kar predstavlja manj kot 20 odstotkov zaposlenih. »Ne izražam bojazni in sem korektna pri svojem delu, zato se ne bojim ustrahovanja in šikaniranja, ki ga je Štrukelj izvedel danes.«

Janković obveščen

Štrukelj je o domnevnih kršitvi obvestil tudi ljubljanskega župana, s katerim sta se sestala danes zjutraj. »Župan mi je povedal, da tega ne podpira in dobil sem občutek, da bo to zadevo poskusil aktivno urediti, čeprav je za kaj takšnega že pozno. Že samo dejstvo, da si nekdo sploh upa poseči v to pravico, je slab in negativen znak za prihodnost.« Po Štrukljevih informacijah je ravnateljica najprej želela, da zaposleni peticijo podpisovali kar v njeni pisarni.

Načrtovana združitev ljubljanskih vrtcev v enotni zavod je bila deležna širokega in kategoričnega nasprotovanja stroke, stanovskih društev civilne družbe in sindikatov. Čeprav so se oglasili tudi posamezniki, predstavniki ljubljanskih vrtcev, na občini vztrajajo, da ravnatelji in zaposleni pozdravljajo združitev. Med drugim poudarjajo, da se bo avtonomija ravnateljev povečala, saj jim bo odvzeta poslovodna funkcija, zaradi česar se bodo lahko bolj posvečali otrokom. Da je združitev želja zaposlenih, je najpogostejši argument, ki smo ga v preteklih mesecih slišali iz občinske strani. Ljubljanski župan je na »sodelavke in sodelavce ljubljanskih vrtcev« naslovil tudi javno pismo, v katerem je ponovil ključne argumente, zakaj so se odločili za združitev vrtcev. Župan je včeraj napovedal, da bo prosil ravnatelje ljubljanskih vrtcev, da javno pismo razobesijo na vidno mesto. Pismo je dostopno na tej povezavi.