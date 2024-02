To je le ena od vestičk iz policijskega poročila minulega tedna. Podobnih pa je čedalje več. Neredko prevarantom uspe pretentati stanovalce, da jih spustijo v hišo. Policija je tako lani zaznala porast števila drznih tatvin. »Največji porast zaznavamo prav pri drznih tatvinah, storjenih v stanovanjskih hišah v naselju. Javnost vseskozi opozarjamo na pojav drznih tatvin po hišah. V zadnjih letih prednjačijo drzne tatvine, v katerih se storilci izdajajo za delavce elektro- ali drugih omrežnih podjetij,« poudarjajo na generalni policijski upravi. Lani so policisti obravnavali skupno 384 velikih tatvin in poskusov tatvin na posebno predrzen način. Od tega jih je bilo 82 v stanovanjskih hišah v naselju (v letu 2022 so jih našteli 47), 30 v stanovanjih v bloku (27 v letu 2022), štiri pa v stanovanjskih hišah zunaj naselja.

Na policiji so pripravili najpogostejše scenarije, kako delujejo drzni tatovi. Običajno delujejo v skupinah, največkrat dopoldne, njihove žrtve pa so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih. Storilec vas z raznimi pretvezami zamoti s pogovorom. Bodisi sprašuje za pot in medtem poizveduje, ali ste sami doma, lahko zgolj prosi za kozarec vode ali razlaga, da zbira staro železo, najpogosteje pa se izdaja za predstavnika komunalnega, telekomunikacijskega ali elektropodjetja ter napoveduje, da bo v okolici vašega doma napeljeval kable ali kopal jarke. Vse to s ciljem, da vas poskusi zvabiti iz hiše. Vašo odsotnost ali nepozornost pa medtem izkoristijo njegovi pajdaši, ki vstopijo v vaš dom, pregledajo notranjost ter ukradejo denar in vrednejše predmete, na primer nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki vas je zamotil, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo. »Policisti se ob prijavah takšnih dejanj srečujemo s težavo, da oškodovanci šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Obenem ne znajo dobro opisati storilcev, saj so ti z njimi vzpostavili prijazen odnos in zaupanje,« opozarjajo na policiji.

Starejši so pogostejše tarče tatičev in goljufov že zato, ker več časa preživijo doma in ker doma pogosto hranijo denar v gotovini ali dragocenosti. Na policiji so potrdili, da so na območju Slovenije v zadnjem letu našteli tudi nekaj primerov goljufij in poskusov goljufije z izsiljevanjem gotovine prek telefona. Storilci večinoma starejše ljudi pretentajo, da jim izročijo ali nakažejo denar z izgovorom, da bodo s tem pomagali sorodnikom, ki so se znašli v težavah.

