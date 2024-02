Slovensko sodniško društvo je v protestni izjavi zapisalo, da je minilo že več kot mesec dni od roka, ki ga je ustavno sodišče postavilo vladi in DZ za odpravo ugotovljenih protiustavnosti v zvezi s plačnim položajem sodnic in sodnikov. Opozarjajo, da vladajoči še naprej navedeno odločbo ustavnega sodišča načrtno ignorirajo. Protestno izjavo, ki so jo sodniki danes prebrali na sodiščih, lahko v celoti preberete tukaj.

»Naš pravni red je zasnovan v ustavi, ki pravi, da je Slovenija pravna država. Temelj pravne države je spoštovanje zakonov in odločb sodišč; le tako se lahko zagotavlja varovanje človekovih pravic, demokracije, enakost pred zakonom in odgovornost oblasti. Sodne odločbe veljajo za vse v enaki meri, veljajo v celoti tako, kot se glasijo, in ne kot bi arbitrarno presodil naslovnik posamezne sodne odločbe,« so zapisali v protestni izjavi.

V društvu protestirajo proti »sprenevedanju, da gre socialni dialog in za usklajevanje plač v celotnem javnem sektorju, ker izvršitev ustavne odločbe s tem nikakor ni povezana«. S shodi želijo opozoriti na zavajanje oblasti, da na razpolago ni finančnih sredstev, »ob tem ko si politične stranke povečujejo lastno financiranje, ministrstvo pa popolnoma mimo sodstva domnevno rešuje prostorsko problematiko z nakupovanjem neprimernih nepremičnin«.

Za takojšnjo izvršitev odločbe US

Zahtevajo takojšnjo izvršitev odločbe ustavnega sodišča in da jim vlada »z izvršitvijo odločbe nemudoma zagotovi dostojne materialne pogoje za neodvisno delo in primeren oziroma primerljiv položaj, ki ga imajo sodniki po ustavi s predstavniki zakonodajne in izvršne veje oblasti«.

»Apeliramo na javnost, domačo in mednarodno, da z vsemi sredstvi prisili politične odločevalce, da spoštujejo vladavino prava, torej tudi sodne odločbe. Le če vsi tako ravnamo, se je mogoče izogniti anarhiji, brezvladju in nasilju oblasti,« so zapisali v protestni izjavi.

Slovensko sodniško društvo dan pred kulturnim praznikom na vseh sodiščih ponovno organizira protestne shode, na katerih bodo obravnavali zlasti vprašanja, vezana na množično vložitev posameznih tožb proti državi, ker ta ni odpravila neustavnosti pri sodniških plačah. Protestni zbori se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali do ene ure, so sporočili iz društva. Sodniki so dvotedenski opozorilni protest izvedli med 10. in 24. januarjem, zdaj bodo enkrat mesečno organizirali protestne zbore, ne bodo pa več omejevali dela sodišč.