Glede na navedbe sirskega observatorija s sedežem v Londonu, ki se opira na mrežo virov v Siriji, je bila tarča izraelskih napadov stavba v soseski Hamra v mestu Homs. Med ubitimi civilisti so ženska, moški in otrok. Ranjenih naj bi bilo še sedem ljudi.

Obrambno ministrstvo v Damasku je medtem javilo, da je Izrael izvedel napade na več ciljev v Homsu in njegovi okolici, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih več civilistov. Sirska državna televizija je objavila posnetke reševalcev, ki se prebijajo skozi ruševine porušene stavbe.

Že prejšnji teden so ZDA v povračilo za napad na svojo bazo v Jordaniji, v katerem so bili ubiti trije ameriški vojaki, v Siriji in Iraku napadle položaje več skupin, ki uživajo podporo Irana. Od minulega tedna je cilje v Siriji večkrat obstreljeval tudi Izrael, v napadih je bilo ubitih več proiranskih borcev.

Izraelske sile sicer pogosto obstreljujejo cilje v sosednji Siriji. Z napadi naj bi želeli preprečiti, da bi Iran in z njim povezane oborožene skupine razširili svoj vpliv v državi, ki je od leta 2011 v primežu državljanske vojne. Od začetka vojne v Gazi so se izraelski napadi na cilje v Siriji okrepili.

Izraelska vojska potrdila smrt več deset talcev v Gazi

Izraelska vojska je potrdila, da je 31 družin talcev, ki jih je po vdoru v Izrael 7. oktobra zajelo palestinsko gibanje Hamas, obvestila o smrti njihovih bližnjih. Iz poročila, ki ga je v torek objavil ameriški časnik New York Times, pa izhaja, da je bilo v Gazi ubitih najmanj 32 izraelskih talcev. Sumijo, da bi jih lahko bilo še več.

»31 družin smo obvestili, da njihovi bližnji, ki so bili zajeti kot talci, niso več med živimi, in potrdili njihovo smrt. Ostalim družinam smo posredovali vse preverjene informacije o njihovi usodi in stanju, ki so nam na voljo,« je v torek dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari.

Ob tem je zagotovil, da si izraelska vojska še naprej prizadeva, da bi osvobodila talce, ter podal informacije o poteku izraelske ofenzive v Gazi. Med drugim je dejal, da izraelski vojaki še naprej delujejo v mestu Han Junis na jugu in krepijo operacije na severu Gaze.

Sporočil je tudi, da naj bi izraelska vojska odkrila dokumente z dokazi o finančnih transakcijah med Hamasom in Iranom, ki naj bi palestinskemu gibanju med letoma 2014 in 2020 zagotovil podporo v višini 150 milijonov ameriških dolarjev.

Umrlo je najmanj 32 od več kot 130 talcev, ki jih še vedno zadržuje Hamas, pa je razvidno iz poročila, objavljenega v torek, ki vsebuje posodobljene podatke o stanju talcev, poročata New York Times in izraelski medij Times of Israel.

New York Times je v torek ob sklicevanju na zaupno oceno izraelskih obveščevalcev poročal, da je bilo ubitih več talcev, kot so mislili doslej. Glede na »nepotrjene obveščevalne podatke« je bilo poleg omenjenih 32 morda ubitih še vsaj 20 talcev, navaja poročilo.

Pripadniki gibanja Hamas so 7. oktobra vdrli na ozemlje Izraela, ubili več kot tisoč ljudi in zajeli 253 talcev. Po zadnjih podatkih naj bi jih bilo 132 še vedno v Gazi, potem ko so v okviru dogovora o začasnem premirju novembra izpustili 105 ljudi. Še štiri talce so izpustili pred začetkom premirja. Nato so v Gazi našli trupla še osmih talcev, tri so pomotoma ubili izraelski vojaki, eno osebo pa naj bi rešili, navaja Times of Israel.