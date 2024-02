Irvingu so na začetku tekme žvižgali vsakič, ko se je dotaknil žoge, saj je bilo dogajanje v času pred prestopom v ekipi mrežic vse prej kot idilično. Toda to se je v nadaljevanju spremenilo in tako je doživel tudi aplavze za nekaj izjemnih prodorov ali trojk.

Kmalu se mu je v razigrani igri pridružil tudi Dončić, ki je dobesedno snel masko po petih minutah dvoboja. V Barclays Centru se je ogreval in tekmo tudi začel z zaščitno masko zaradi poškodbe nosu po udarcu ob zmagi prejšnji večer v Philadelphii.

Po izjemnem začetku Irvinga v prvem polčasu je tega končal Dončić s trojko po njegovem že značilnem metu s korakom nazaj ter s tem poskrbel za 18 točk prednosti svojega moštva.

Mavericks so v tretji četrtini zadeli prvih pet točk, Irving je bil povsem sam na trojki, zato je trener Nets Jacque Vaughn vzel minuto odmora vsega 46 sekund po začetku drugega polčasa, ko je bil izid 70:47 za goste. Domači so nato znižali zaostanek na devet točk, a je Dončić v zaključku tretjega dela igre z velike razdalje zadel zaporedni trojki za 95:77 in odtlej so bili domači do konca tekme v precejšnjem zaostanku.

Dončić in soigralci bodo ostali v širšem območju New Yorka, saj bodo v noči na petek po slovenskem času v slovitem Madison Square Gardnu igrali proti Knicks.

Dončić: Če bom zdrav, bom na voljo za olimpijske kvalifikacije

Po tekmi je Dončić za slovenske novinarje končal ugibanja o olimpijskih kvalifikacijah. Kot je dejal, bo na voljo slovenski reprezentanci, če le ne bo poškodb.

Letos imajo Slovenci pred sabo dva velika izziva. Že ta mesec bodo v Kopru začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, julija pa bodo v Pireju lovili vozovnico za olimpijski nastop v Parizu.

V kvalifikacijah za OI Slovenijo najprej čakata tekmi proti Hrvaški in Novi Zelandiji, v nadaljevanju pa boj za prvo mesto z reprezentancami iz skupine - Grčijo, Egiptom in Dominikansko republiko.

Dončić je tudi novopečeni oče male Gabriele. Kot je dejal po tekmi z Brooklyn Nets, je po rojstvu hčerke veliko bolj srečen kot prej.

»Mislim, da sem zdaj veliko bolj srečen. Kakšno noč ne spim, ampak Ana opravi večino dela. To ti res spremeni življenje na lepše. Nič ni lepšega kot to in zaradi tega sem najbolj srečen človek na svetu,« je odvrnil 24-letni slovenski zvezdnik na vprašanje, kako mu je rojstvo hčerke spremenilo življenje.