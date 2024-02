Visok domači poraz Krke proti Studentskemu centru

Košarkarji Krke so v 19. krogu lige Aba doma prepričljivo izgubili s Studentskim centrom z 72:97 (16:27, 38:52, 57:77). Novomeščani so doživeli petnajsti poraz v sezoni, na lestvici lige Aba pa si delijo zadnje mesto z ekipo Bara, a imajo krkaši boljši medsebojni izkupiček. Varovanci Gašperja Okorna so bili pred 450 gledalci proti zasedbi slovenskega trenerja Dejana Jakare brez možnosti za uspeh. Pri domačih igralcih je izstopal le Miha Cerkvenik (na fotografiji) z 18 točkami, najboljši strelec tekme pa je bil z 20 točkami Emir Hadžibegović. Izidi 19. kroga, sobota 3. februar: Borac – Cedevita Olimpija 65:74, nedelja, 4. februar: Železnik – Igokea 78:64, ponedeljek, 5. februar: Bodučnost – Crvena Zvezda 84:62, Partizan – Split 67:74, Moranar Bar – Cibona 88:85, včeraj: Krka – Stutentski centar 72:97, vrstni red: 1. Crvena zvezda 35 točk (16-3), 2. Bodučnost 33 (14-5), 3. Partizan 32 (13-6), 4. Cedevita Olimpija 32 (13-6), 5. Igokea 30 (11-8), 6. Zadar (-1) 28 (10-8), 7. Studentski centar 28 (9-10), 8. Split 28 (9-10), 9. Mega (-1) 27 (9-9, 10. Borac 27 (8-11), 11. Cibona 25 (6-13), 12. Železnik 25 (6-13), 13. krka 23 (4-15), 14. Mornar Bar 23 (4-15).