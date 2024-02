Platforma, ki predstavlja butičnost destinacije

Z odprtjem spletne platforme WOOD WE GO se je uradno začela kampanja, ki bo domači in tuji javnosti do jeseni 2024 odkrivala in predstavila najboljših devet slovenskih trajnostnih in butičnih hotelov ter turističnih ponudnikov. »Ciljev kampanje WOOD WE GO je več. Prvi je izpostaviti ponudnike, ki v pogledu butičnosti, povezanosti z naravo, personalizirane in transformativne izkušnje za gosta v našem prostoru izstopajo. Verjameva, da so lahko s svojo smelostjo in idejami ne samo vzgled, ampak tudi navdih mnogim drugim. Drugi cilj je povezati podobno misleče – destinacije, goste, inovativne posameznike, javne osebnosti, podjetja in inštitucije – vse, ki postavljajo v ospredje kakovost bivanja, trajnost in trajnostni način potovanja, skrb za sebe in svoje okolje,« sta ob predstavitvi platforme povedala njena ustanovitelja Liljana Vogrinec in Dušan Waldhütter. Avtorja sta tudi izpostavila, da je tretji cilj kampanje začeti novo dobo potovalnih izkušenj, ki spodbujajo celostno dobro počutje, povezujejo popotnike z naravo, kulturo in samim seboj. »Naš namen je opolnomočiti zavestne popotnike s platformo, ki ponuja pristna in prilagojena doživetja, podpira njihovo dobro počutje in osebno rast ter hkrati prispeva k ohranjanju našega planeta. Verjamemo, da nismo edini, ki želimo ohraniti našo Slovenijo butično, občudovano in doživeto kot pravi biser, kar v resnici je,« sta še povedala.