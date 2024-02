Kljub temu, da je območje le trideset kilometrov oddaljeno od morja, je to popolnoma drug svet - to je svet narave, gozdov, gora in jezer. Posebej zanimiva so tam sankališča. Eno od najbolj zanimivih sankališč je Gorska princesa v Lokvah. Tam boste našli tako adrenalinsko strmino kot tudi progo, ki bo navdušila vse ljubitelje sankanja. Sankališče je brez vlečnice, a kljub temu nudi vse kar si sankač želi. V bližini sta tudi restavracija in bife.

Petehovac v Delnicah, še ena nadvse zanimiva destinacija, se nahaja med zasneženimi vrhovi Gorskega Kotarja, kar sankališče naredi idealen kraj za uživanje v mirnem okolju. Sankališče nima tekočega traku, je pa brezplačno. V bližini je planinski dom, kjer nudijo okusno domačo hrano in tople napitke. Zagotovo vas bo navdušilo tudi sankališče Vujnovići ob Planinskem domu Kamačnik na Vrbovskem. Nudijo izposojo gum za sankanje, v bližini je gostinski objekt, za tiste, ki želijo ostati še kakšen dan, pa je na voljo tudi namestitev. Ob sankališču je tudi majhno smučišče, ki je primerno za začetnike oziroma tiste, ki se trudijo s prvimi zavoji na smučeh.

Na skrajno severozahodnem delu Gorskega Kotarja je mestece Čabar, kjer boste našli naslednje zanimivo sankališče, ki je nastalo na bivšem smučišču Rudnik. Mesto je znano po bogati zgodovini in zanimivi preteklosti. Za razliko od omenjenih, sankališče Gorski sijaj v Gorskem parku Kupjak nudi tekoči trak, ki bo poskrbel, da boste čim prej spet na vrhu sankališča. Tudi tu je ob sankališču gostinski objekt, ki nudi bogat izbor hrane in pijače. Še eno sankališče nam je ostalo in sicer Čelimbaša, ki ga boste našli v mestu Mrkopalj. Tudi tu je poleg sankališča še urejeno smučišče in tudi tunvas bo tekoči trak hitro odpeljal spet na začetek proge.