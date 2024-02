V racijah zoper albansko mamilarsko tolpo po Evropi 59 aretacij

Albanska, italijanska, nemška, španska in britanska policija je ob podpori Europola in Eurojusta v ponedeljek in danes izvedla več racij proti pretežno albanski mamilarski tolpi. Skupno so policisti aretirali 59 domnevnih članov tolpe in s tem zadali velik udarec albanski mreži trgovine z drogami, piše na spletni strani Europola.