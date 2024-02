Med podpisniki pobude je evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD). »V teh dneh, ko številne države izbirajo, kdo jih bo zastopal na letošnji Evroviziji, se spopadi v Gazi prevešajo že v 5. mesec. Izraelska vojska še naprej silovito oblega dve tretjini enklave, pri čemer je bilo ubitih že več kot 27.000 civilistov, med njimi največ žensk in otrok. Nikakor ne smemo pozabiti, da okupacija palestinskih ozemlji traja že 77 let, na Meddržavnem sodišču v Haagu pa teče postopek zaradi zločina genocida proti Izraelu,« je Nemec povzel vsebino pobude.

»Ta kontekst bi moral biti pomemben tudi za EBU. Kot je politični kontekst bil pomemben za EBU že leta 2022, ko je iz Evrovizije izključila Rusijo zaradi njene invazije na Ukrajino. Upravičeno! In zato poslanci iz več parlamentov v Evropi to isto držo pričakujemo tudi tokrat glede Izraela,« so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Delovanje EBU naj bi temeljilo na ustanovnem etosu solidarnosti in sodelovanja, zato evropski poslanci verjamejo, da bi bila udeležba Izraela v očitnem nasprotju s tem. »Zaradi vseh teh razlogov in z željo, da zavezništvo javnih medijskih hiš izpolni svojo javno dolžnost braniti pravico do obveščenosti in zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, želimo podpisani poslanci in poslanke iz Evrope na eni strani izraziti svojo najglobljo zavrnitev pranja apartheida in genocidnega režima Izraela do palestinskega naroda, na drugi strani pa pozivamo EBU k doslednosti uporabe enakih standardov pri odločanju,« je vsebino pobude še povzel Nemec.

Pozivi k izključitvi Izraela z letošnje Evrovizije so se sicer pojavili v različnih državah, predvsem na družbenih omrežjih. K izključitvi Izraela je pozvalo tudi več kot tisoč švedskih umetnikov, prav tako so EBU k temu pozvali predstavniki finske glasbene industrije. Organizatorji pri EBU nasprotujejo pozivom k izključitvi Izraela in navajajo, da gre za glasbeni dogodek, ki ni politične narave.

Letošnja Evrovizija, 68. po vrsti, bo potekala v švedskem Malmöju po tem, ko je lani na tekmovanju v Liverpoolu za to skandinavsko državo zmagala pevka Loreen s pesmijo Tattoo. EBU je v začetku decembra objavila seznam 37 sodelujočih izdajateljev televizijskih programov, med katerimi je tudi televizija KAN iz Izraela. Slovenijo bo zastopala Raiven s pesmijo Veronika.