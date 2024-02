V zaključni akciji 1. februarja je sodelovalo približno 250 kriminalistov in policistov. Hišne preiskave so potekale na 20 lokacijah na območju več policijskih uprav, med osumljenimi je tudi Kristjan Kamenik, pri katerem naj bi našli več kot kilogram kokaina.

Aktivnosti so potekale tudi v enem izmed vzgojno-izobraževalnih zavodov, so na policiji potrdili poročanje portala MMC o aretaciji na osnovni šoli v Logatcu: »Pri tem se zavedamo, da prisotnost policistov v vzgojno-izobraževalnih zavodih, zlasti kadar gre za izvedbo tovrstnih nalog, lahko povzroči vznemirjenje, zato smo temu prilagodili naše aktivnosti. Te so potekale preudarno in obzirno – kriminalistki v civilnih oblačilih sta ob prihodu v šolo vodstvo seznanili z akcijo, osumljeni pa je bila prostost odvzeta izven razreda, brez navzočnosti učencev. V nadaljevanju je bila izvedena preiskava prostorov, ki jih je osumljenka uporabljala, pri čemer sta bila prisotna še dva policista, ki sta bila uniformirana.«

Tega, kaj čaka učiteljivo, če se sum izkaže za upravičenega, niso komentirali niti na ministrstvu. Več podrobnosti o celotni akciji bodo mariborski policisti, ki so vodili akcijo, predstavili jutri.