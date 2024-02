Kot je dejal, v mestu še ne potekajo ulični spopadi, je pa večkrat prišlo do sabotaž. Avdijivka je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.sicer eno od glavnih žarišč spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami,

O intenzivnih spopadih v okolici Avdijivke je v sredo poročal tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da so ruske sile prodrle skozi ukrajinsko obrambo in dosegle obrobje mesta. Ruska vojska sicer nadzoruje območja severno, vzhodno in južno od Avdijivke.

Ukrajina podaljšala vojno stanje in mobilizacijo do sredine maja

Ukrajinski parlament je medtem danes podaljšal vojno stanje in splošno mobilizacijo, ki ju je Kijev uvedel ob začetku ruske invazije februarja 2022 in ju odtlej neprestano podaljševal. Ukrepa bosta tako v veljavi še vsaj nadaljnjih 90 dni oziroma do sredine maja.

V času vojnega stanja lahko moški med 18. in 60. letom starosti, ki so upravičeni do služenja vojaškega roka, državo zapustijo le v izrednih primerih. Za čas veljave vojnega stanja pa so prav tako prepovedane parlamentarne in predsedniške volitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To pomeni, da bodo v Ukrajini zamaknili izvedbo predsedniških volitev, ki so bile sicer predvidene za 31. marec.