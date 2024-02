Kot so povedali na ministrstvu za delo, so doslej prejeli okoli 200 pripomb, predlogov in vprašanj. Večina jih opozarja, da spremembe zakona o evidentiranju delovnega časa ne bodo spremenile stanja zlorab, da je beleženje vsebin preobsežno oziroma težko izvedljivo. Prejeli so sicer tudi nasprotna stališča, da bi se moralo denimo evidentiranje izvajati tudi za funkcionarje in ostale, ki jih področna zakonodaja izvzema.

Na ministrstvu.pravijo, da bodo pristopili k spremembam zakona. O tem je minuli teden že potekal prvi sestanek delovne skupine za odpravljanje administrativnih obremenitev v gospodarstvu. Delodajalci vztrajajo, da je novela slaba, za sredo pa je napovedan še sestanek s predstavniki sindikatov. Kot pravijo na ministrstvu, bodo pripombe obeh socialnih partnerjev analizirali, tiste, ki bodo usklajene z delodajalci in sindikati, pa smiselno povzeli v predlog sprememb zakona.

Novela zakona o evidentiranju delovnega časa je v veljavo stopila 20. novembra. Ker so delodajalci opozarjali, da so spremembe neživljenjske, je minister za delo Luka Mesec odredil odprtje posebnega elektronskega naslova evidence.mddsz@gov.si, na katerega lahko vsi, ki imajo kakršnekoli težave pri izvajanju zakona, do 20. februarja sporočajo komentarje, opažanja, predloge.

Ko se bo to prehodno obdobje, v katerem Inšpektorat RS za delo nadzor nad izvajanjem novosti spremlja predvsem kot svetovalec, izteklo, bodo na ministrstvu pripombe pregledali in zakon po potrebi popravili, je takrat napovedal Mesec.

Sindikati kakšnih večjih sprememb ne bodo predlagali

Kot je na današnjem regijskem posvetu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v Ljubljani povedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič, kakšnih večjih sprememb ne bodo predlagali. Spomnila je, da je bila novela sprejeta za zaščito delavcev v panogah, kot so gostinstvo, trgovina, gradbeništvo, kjer je bilo na področju delovnega časa, odmorov in počitkov veliko kršitev. Zaveda se sicer, da je nova pravila težje uveljavljati v umetniških poklicih, na kar so danes opozorili tudi nekateri prisotni sindikalni zaupniki, a naj bi bilo to mogoče urediti z manjšimi popravki zakona.

Izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko se je ob tem zavzel za spremembe načina dela inšpektorata za delo. Strinja se, da je inšpektorjev premalo, vendar pa se ne strinja z nekaterimi praksami inšpektorata. Med njimi je izpostavil napovedovanje inšpekcijskih nadzorov, kar kršiteljem omogoča prirejanje papirjev, zavzel se je za hitrejše odzivanje na prijave in za zagotavljanje tajnosti prijaviteljev. Izpostavil je še, da se inšpektorji bojijo tožb velikih podjetij.

Novela zakona o evidentiranju, ki je dvignila toliko prahu, predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času (vpisovanje časa prihoda in odhoda delavca z dela ter izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom), obveščanje delavca o podatkih iz evidence, obvezno trajno hrambo evidenc, obvezno vodenje elektronskih evidenc za kršitelje zakonodaje ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu.