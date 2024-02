Obenem je sodišče na podlagi podobnih obtožb v zapor poslalo tudi tri druge osebe, še 35 ljudi pa so hutijevci pridržali. Ni sicer jasno, kdaj bodo izrečene smrtne kazni izvršili, navaja AFP.

Po podatkih organizacije Euro-Mediterranean Human Rights Monitor iz leta 2022 so hutijevci od zavzetja jemenske prestolnice Sana leta 2014 na smrt obsodili skupno 350 ljudi. Od tega so jih 11 tudi dejansko usmrtili.

Jemen vse od leta 2014 pretresa državljanska vojna, v kateri se uporniški hutijevci na zahodu države ob podpori Irana borijo proti mednarodno priznani vladi na vzhodu, ki jo podpira vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije. V nasilju in njegovih posledicah je doslej življenje izgubilo na stotine tisočev ljudi, milijoni pa so se znašli na robu lakote. V luči kaosa so se na ozemlju Jemna okrepile tudi skrajne islamistične skupine.

Nevladne organizacije trdijo, da se je število kršitev človekovih pravic v Jemnu povečalo, odkar so hutijevci iz solidarnosti s Palestinci v Gazi novembra začeli napade na mednarodni ladijski promet v Rdečem morju.»Če bi jim bilo res mar za človekove pravice, za katere se domnevno zavzemajo v Palestini, ne bi bičali in kamenjali Jemencev do smrti,« je za AFP povedala raziskovalka pri organizaciji Human Rights Watch Niku Jafarnia.