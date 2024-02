Kot piše v sporočilu za javnost, njegovo razrešitev poslanci Levice Tatjana Greif, Nataša Sukič, Milan Jakopovič in dr. Matej T. Vatovec podpirajo soglasno. Razlog za umik poslanca iz omenjenih odborov je nezaupnica zaradi zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini, ki so se zgodile v času njegove večmesečne bolniške odsotnosti z delovnega mesta poslanca v državnem zboru. Poslanci ob tem pričakujejo, da bo Miha Kordiš v najkrajšem času tudi zapustil poslansko skupino.

Podrobnejše pojasnilo o razrešitvi Mihe Kordiša bo podal vodja PS dr. Matej T. Vatovec ob 13.30.

Miha Kordiš nam je na prošnjo za komentar odvrnil, da bo ozadje pojasnjeval po Vatovčevem nastopu.