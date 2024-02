Peter Prevc, šampion od glave do pete

O veličini šampiona, kot ga Slovenija do prihoda Petra Prevca ni poznala, ne govorijo le njegovi uspehi na športni poti, ampak predvsem celotna njegova osebnost oziroma profesionalizem, ki jo je kazal celotno kariero. Še enkrat več danes, ko je naznanil svojo upokojitev ob koncu sezone, čeprav bi brez težav še nekaj let vztrajal v skakalnem cirkusu. Komentar je napisal Prevčev nekdanji skakalni kolega, naš novinar Urban Sušnik, ki je bil skupaj s Perom Mišico kar nekaj let član mladinske reprezentance.