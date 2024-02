Izraelska vojska je med obsežno ofenzivo v Gazi doslej izdala številne ukaze o evakuaciji za različna območja, ki so se počasi raztezala proti jugu palestinske enklave in na območja, ki so jih pred tem označili za varna za civiliste, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Sedaj izraelski ukazi za evakuacijo skupno zajemajo že dve tretjini območja Gaze, kjer je pred začetkom spopadov med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom 7. oktobra skupno živelo 1,78 milijona Palestincev, oziroma približno 77 odstotkov celotnega prebivalstva Gaze.

Proti jugu palestinske enklave sicer še vedno beži na deset tisoče ljudi, več kot polovica od 2,3 milijona prebivalcev Gaze pa je stisnjenih v mesto Rafa na skrajnem jugu enklave ob meji z Egiptom, je še sporočil urad ZN.

Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese je ob tem davi v objavi na omrežju X obsodila ponedeljkov napad izraelske vojske na konvoj agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) s humanitarno pomočjo, kar je označila za očitno kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Izraelska vojska je medtem v ponedeljek na omrežju X sporočila, da se v zahodnem delu mesta Han Junis nadaljujejo spopadi, več palestinskih borcev naj bi pripadniki izraelskih sil ubili tudi v severnem delu Gaze.

Skupno število Palestincev, ki so bili od 7. oktobra ubiti v ofenzivi izraelskih oboroženih sil v Gazi, po zadnjih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje znaša 27.478, še 66.835 ljudi pa je ranjenih.