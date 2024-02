Peter Prevc je o tem, da veliko razmišlja o koncu kariere, za Dnevnik spregovoril že med letošnjo novoletno turnejo, ko smo z njim v Bischofshofnu opravili intervju. »Ne bom več skakal dolgo časa. Pri športniku je vedno dilema, kdaj končati in kaj bo po koncu kariere. Vsakemu športniku je težko končati kariero, saj greš iz ustaljenega ritma in urnika v nekaj, kar ne poznaš,« je povedal Peter Prevc v intervjuju za, ko se je v Bischofshofnu pripravljal na finale novoletne turneje.

Peter Prevc v svetovnem pokalu tekmuje že 15. sezono in je doslej zbral 23 zmag. Prvič je zmagal 12. januarja 2014 na poletih na Kulmu, nazadnje 9. marca 2020 v Lillehammerju, nakar je bila sezona predčasno končana zaradi epidemije covid-19. V sanjski sezoni 2015/16 je podrl vse možne rekorde, ki jih je imel v lasti Gregor Schlierenzauer iz sezone 2008/09. Rekordi za eno sezono svetovnega so v veljavi še danes: 2303 osvojene točke (Schlierenzauer 2083), 15 zmag (Schlierenzauer 13), 22 uvrstitev na stopničke na 29 tekmah (Schlierenzauer 20). V skupnem seštevku svetovnega pokala je zmagal z rekordno prednostjo 813 točk pred drugouvrščenim, v povprečju je osvojil 79,4 točke na tekmo, na novoletni turneji je zbral rekordnih 1139,4 točke. En dan je bil tudi svetovni rekorder v letenju za smučeh. 14. februarja 2015 je v Vikersundu postal prvi človek na svetu, ki je na smučeh poletel četrt kilometra – 250 metrov.

Z olimpijskih iger ima štiri kolajne (zlata, dve srebrni in bronasta), s svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju tri (srebrna in dve bronasti) in s svetovnih prvenstev v smučarskih poletih pet kolajn (tri zlate, srebrna in bronasta). V vitrinah ima en veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem je bil dvakrat tudi drugi, tri male globuse za posebno točkovanje poletov in enega zlatega orla za zmago v skupnem seštevku novoletne turneje.

Peter Prevc je konec kariere napovedal že v začetku januarja. Preberite njegov intervju z našim novinarjem Jožetom Okornom.

