#video Dončićev Dallas zmagal v Philadelphii

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v Philadelphii s 118:102 premagali 76ers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste v 35 minutah in pol dosegel zanj skromnih 19 točk in šele četrtič v sezoni ni presegel 20 točk, temu je dodal osem skokov in tri podaje.