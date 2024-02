Skoraj devetnajst let denacionalizacijske zamude

Upravnim enotam so oktobra 2002, skoraj enajst let po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji, naložili popravni izpit. Vse denacionalizacijske postopke bi morale na prvi stopnji zaključiti do konca marca 2005. Toda zadnji dan leta 2023, to je osemnajst let in devet mesecev kasneje, so imele skupaj še vedno 46 nerešenih zadev. Preverili smo, kje se zatika.