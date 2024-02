#intervju Katja Praznik, sociologinja in teoretičarka: Občudovanje ne nadomesti primernega plačila

Sociologinja Katja Praznik, sicer izredna profesorica na oddelku za globalne študije spola in seksualnosti ter na programu kulturnega menedžmenta na Državni univerzi New York v Buffalu, se v svojem raziskovanju osredotoča zlasti na tematike, kot so nevidno delo v umetnosti, produkcijske razmere in kulturne politike v jugoslovanskem socializmu ali neoliberalno uničenje socialne države. Omenjene vsebine med drugim obravnava tudi v svoji novi knjigi Delo umetnosti. Nevidno delo in zapuščina jugoslovanskega socializma, ki je pred kratkim izšla pri založbi Maska, naslovila pa jih je že v študiji Paradoks neplačanega umetniškega dela, izdani leta 2016 pri založbi Sophia. Dejavna je tudi v Sindikatu za ustvarjalnost in kulturo – Zasuk.