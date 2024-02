Na novembrskem turnirju v Budimpešti je imel Edo Terglav, selektor slovenske reprezentance, ob svojem debiju, na voljo veliko novincev, za katere so bile to prve članske reprezentančne tekme. Z zmago proti Ukrajini (5:4) in porazoma proti Italiji (2:3) ter Madžarski (4:5), ekipama, s katerima se bodo od 28. aprila do 4. maja pomerili tudi na svetovnem prvenstvu divizije I-A (v skupini so še Južna Koreja, Japonska, Romunija), so bili četrti, z malo sreče in zbranosti bi bili lahko tudi prvi.

»Izpostavil bi pristop vseh igralcev. Ves teden je bil neverjeten in to kar se tiče odnosa do treningov in tekem, kjer so se, tudi ko zadeve niso šle želenim tokom, borili do konca. V različnih situacijah smo videli, kako fantje igrajo, se gibljejo, in kako prenašajo pritisk igranja v reprezentanci in iz tekme v tekmo je to bolje delovalo,« je po koncu novembrskega zbora v pogovoru za Dnevnik dejal Terglav. Če je slovenski selektor turnir na Madžarskem izkoristil, da se je po nekajletni odsotnosti spet spoznal s slovenskim hokejem in predvsem mlajšimi igralci, bo na tokratnem reprezentančnem zboru drugače. Na njem je nekaj »starih« imen, vratarja Gašper Grošelj in Matija Pintarič, branilca Aleksander Magovac in Miha Štebih ter napadalci Anže Kuralt, Ken Ograjenšek in Robert Sabolič ter novinca Rožle Bohinc in Filip Sitar.

Drozg in Čepon imata klubske obveznosti

»Žal je spet nekaj poškodb, zato je bilo tudi nekaj odpovedi. Tokrat smo poklicali nekatere igralce, ki jih nismo videli novembra in še nekaj novincev iz reprezentance U20. Skušali bomo nadgraditi tisto, kar smo že delali novembra. Od igralcev pričakujem, da se bodo borili in igrali eden za drugega. Igrali bomo proti nasprotniku, ki ga dobro poznamo in z njim bomo igrali tudi na SP, zato bo pomembno, da prikažemo dobro igro,« je o pričakovanjih na tekmah z italijanskimi hokejisti povedal Terglav.

Slovenski selektor v tej akciji želel računati tudi na Jana Drozga in Kristjana Čepona, vendar imata oba v soboto klubske obveznosti, medtem ko je branilec Nejc Stojan poškodovan. Vprašljiv je tudi Matic Podlipnik, ki se je poškodoval v soboto na tekmi alpske lige. »Vedno je lepo priti in igrati za slovensko reprezentanco. Res je, da je to včasih med sezono nekoliko težje, vendar si je za reprezentanco treba vzeti čas in imeti željo. Vsi smo tukaj z razlogom, bo pa to zagotovo zanimiva izkušnja, ker je veliko mlajših igralcev. Starejši jih moramo vpeljati v ekipo in jim pomagati. Tu predvsem mislim dejavnosti izven ledu, kajti na ledu so za to trenerji,« je pred današnjim prvim treningom dejal 34-letni vratar Matija Pintarič iz Maribora, ki od leta 2015 brani v Franciji. Zadnjih sedem sezon za Rouen in seveda ga Terglav zelo dobro pozna.

V drugačnem položaju, vsaj kar se klubskega hokeja tiče, je Ken Ograjenšek, ki bo z Gradcem v ligi ICEHL sezono končal že 23. februarja. Zato se še veliko bolj veseli reprezentančne akcije. »Po takšni klubski sezoni, kot je za menoj, je igrati za reprezentanco še toliko slajše, da si vsaj nekoliko zbistrim glavo. Zame je trenerski štab nov, veselim se skupnega dela in upam, da bomo v tem tednu čim več odnesli,« se reprezentančnega tedna veseli 32-letni napadalec, ki osmo sezono igral za Graz 99ers.

Začetek priprav na SP v začetku aprila

Vodstvo reprezentance je že podrobno načrtovalo priprave na svetovno prvenstvo. Uradno jih bodo začeli v začetku aprila, vendar bodo že pred tem poskrbeli za tiste, ki bodo, kot recimo Ograjenšek, klubsko sezono končali predčasno. »Prvi teden v aprilu bomo v glavnem trenirali po individualnih programih, da bi bili v drugem tednu priprav bolj ali manj vsi na enaki telesni pripravljenosti,« je o logističnih izzivih dejal Terglav. Znani so nasprotniki pripravljalnih tekem pred odhodom na SP. Slovenski hokejisti bodo po dvakrat igrali z Avstrijo, Poljsko in Francijo.

Vrhunec reprezentančne sezone bodo olimpijske kvalifikacije v Aalborgu na Danskem od 29. avgusta do 1. septembra. Slovenija bo na Danskem igrala z gostiteljem turnirja, Norveško in eno od reprezentanc, ki bo uspešna v prvih dveh krogih kvalifikacij. Čeprav je do tega turnirja še veliko časa, je Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije zatrdil, da je tudi za ta turnir, vsaj kar se priprav in tekem tiče, vse urejeno.

