Nadzorniki LPT in Žal bodo bolje plačani

Nadzorniki javnih podjetij Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale bodo v prihodnje bolje plačani. Svetniki so jim včeraj odobrili povišanje sejnine za 30 odstotkov in dvig plačila za opravljanje funkcije za kar 38,5 odstotka.