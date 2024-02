Namenjene so spodbujanju finančnega vključevanja, državljanom pa omogočajo stabilne naložbe brez visokega tržnega tveganja, ki je značilno za kapitalske trge. Do nakupa so upravičene polnoletne osebe s prebivališčem v Sloveniji, vpisni zneski pa so omejeni in lahko znašajo od 1000 in 100.000 evrov; s tem naj bi omogočili čim širši dostop.

Za vpis obveznic za državljane je nujno odprtje trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši (BPH). Glede na to, da se obdobje vpisa razteza čez približno dva tedna, so se nekatere borznoposredniške hiše odločile, da bodo v tem času ponujale svoje storitve tudi ob sobotah. Tak pristop je namenjen zagotavljanju večje fleksibilnosti in dostopnosti za vlagatelje, ki želijo sodelovati pri vpisu. Kljub temu je modro, da vlagatelj z odločitvijo ne odlaša do zadnjega. S tem se izogne morebitnemu stresu in zapletom, ki lahko nastanejo zaradi časovne stiske, in si zagotovi, da bo vpis opravljen pravočasno in brez nepotrebnih težav.

Državne obveznice omogočajo višji donos v primerjavi z običajnimi bančnimi vlogami in so zaradi državnega jamstva za izplačilo obveznosti med manj tveganimi naložbami. Davčna obravnava obresti je ugodna, saj se dohodek do 1000 evrov ne obdavči, kar dodatno poveča privlačnost te naložbene možnosti. Triletne ljudske obveznice imajo 3,4-odstotni letni donos oziroma v teh letih skupaj več kot 10-odstotni donos.

Naložba v ljudske obveznice omogoča razpršitev tveganj in prispeva k finančnemu opismenjevanju, saj vlagatelji pridobivajo izkušnje z obveznicami in se seznanjajo z možnostmi varčevanja na kapitalskih trgih. Prav tako je nakup obveznic korak k razvoju domačega kapitalskega trga. Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive, kar vlagateljem omogoča likvidnost pred dospetjem. Na borznem trgu bodo z ljudskimi obveznicami lahko trgovali vsi vlagatelji.