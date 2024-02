»Sramota! To je propad srbskega tenisa. Na kaj je vse skupaj spominjalo? Zakaj niste šli raje na plažo, namesto da ste prišli povsem nerazpoloženi in se sramotili v dresu z državnim grbom?« Tako so poraz srbske teniške reprezentance v kvalifikacijah za finale svetovne skupine pospremili pri Kurirju. Čeprav je nastopila brez prvega igralca sveta Novaka Đokovića, ki si je vzel reprezentančni premor, favorizirana Srbija v Kraljevu proti Slovaški ni dobila niti igre. Glavnine kritik sta bila deležna Miomir Kecmanović (41. na svetovni lestvici) in Dušan Lajović (53.), saj Slovaška v Srbiji ni tekmovala z niti z enim od igralcev iz elitne svetovne stoterice.

V teniškem svetu pravijo, da je najboljše vzdušje na dvobojih Davisovega pokala v Južni Ameriki. Ko pa se pomerita dve južnoameriški reprezentanci, je še posebej naelektreno. Tako je bilo minuli konec tedna v Santiagu, kjer sta se pomerila Čile in Peru. Potem ko so gostje finalni dan dobili igro dvojic ter povedli z 2:1, so se navijači psihološko že pripravili, da so sosedi zanje previsoka ovira in da jih bodo premagali še v četrtem zaporednem medsebojnem dvoboju. Toda najboljša Čilenca sta na krilih publike poskrbela za preobrat. Najprej je Nicolas Jarry s 6:2, 6:4 premagal Juana Pabla Varillasa, v odločilnem dvoboju pa je bil Alejandro Tabillo z 2:6, 6:3, 6:2 boljši od perujskega najstnika Ignacia Busa.

Domači poraz z 1:3 si je proti Belgiji v Varaždinu privoščila Hrvaška, ki prvič po novem formatu tekmovanja za Davisov pokal ne bo tekmovala v skupinskem delu finalnega turnirja. Ta bo tudi letos novembra v Malagi. Hrvati so sicer po prvem dnevu opevali 22-letnega Duja Andukovića, ki je izenačil na 1:1, kar je bila edina točka domače reprezentance. Omenimo, da je Hrvate prvič vodil novi selektor Velimir Zovko, ki je nastopil z oslabljeno reprezentanco. Zaradi poškodbe je nastop odpovedal Borna Gojo. Zamenjal naj bi ga Dino Prižmić (v uvodnem krogu OP Avstralije v Melbournu je namučil Novaka Đokovića), a je tudi ta zaradi poškodbe odpovedal udeležbo. Manjkal je tudi Borna Čorić. »Čorić me je prosil, naj nanj ne računam, ker dolgo časa ni igral in se ne počuti kot prvi lopar Hrvaške,« je pojasnil Velimir Zovko. Hrvaške rane so bile še večje, ker se je Čorić na najmočnejšem posamičnem turnirju prejšnjega tedna v Montpellierju uvrstil v finale, v katerem je moral priznati premoč Kazahstancu Aleksandru Bubliku.

Davisov pokal v številkah Kvalifikacije za svetovno skupino: Kanada – Južna Koreja 3:1, Nizozemska – Švica 3:2, Tajvan – Francija 0:4, Srbija – Slovaška 0:4, Češka – Izrael 4:0, Argentina – Kazahstan 3:2, Hrvaška – Belgija 1:3, Ukrajina – ZDA 0:4, Švedska – Brazilija 1:3, Madžarska – Nemčija 2:3, Finska – Portugalska 3:1, Čile – Peru 3:2. Med najboljših 16 reprezentanc sta brez kvalifikacij napredovala lanska finalista Avstralija in Italija ter povabljenca Velika Britanija in Španija.